Le pagelle del Frosinone - Rohden MVP, il motore è sulle fasce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bardi 6 - Come il collega avversario non ha una giornata particolarmente impegnata. Sempre attento quando chiamato in causa, specie sui palloni alti.

Brighenti 6,5 - Partita di sostanza del capitano gialloblu che combatte in ogni zona del campo. Fornisce sempre un'alternativa a Salvi sulla fascia destra.

Ariaudo 6 - Soffra la fisicità di Capello nel primo tempo. Emerge nella ripresa quando si tratta di attaccare i palloni alti

Krajnc 6 - Attento e puntule nelle coperture. Non soffre particolarmente Lakicevic.

Salvi 6,5 - Corre avanti e indietro per 90 minuti ed è un pericolo costante per il Venezia.

Rodhen 7 - È l'autore di tutti i tentativi gialloblu. Semre nel vivo dell'azione, si inserisce alla perfezione in occasione del suo primo gol in questo campionato.

Maiello 6,5 - Regista o mezz'ala non fa differenza. Partita di grande generosità e lucidità in mezzo al campo.

Tabanelli 6 - Una distorsione lo estromette troppo presto dal match. Sfortunato. (Dal 25' Gori 6 - Entra con buon piglio e sembra in grado di offrire più dinamismo ai suoi. Esce ad inizio ripresa per uno scontro fortuito con Krajnc). (Dal 51' Haas 6,5 - Recupera un' infinità di palloni, sempre puntuale nei raddoppi a centrocampo).

Beghetto 6,5 - Fornisce l'assist per il gol di Rohden. Una soluzione sempre presente nelle offensive degli ospiti.

Novakovich 5,5 - Prima frazione positiva per il ragazzo statunitense, che indietreggia e gioca buoni palloni per i compagni. Spreca l'occasione dello 0-2 in contropiede provando un improbabile lob.

Dionisi 6 - Sempre prezioso il suo lavoro da regista offensivo, tutta la squadra ne beneficia. Esce stremato. (Dall' 80' Ciano 6 - Entra ed aiuta i suoi compagni a non schiacciarsi troppo nel momento di maggiore pressione degli avversari).