Le pagelle del Frosinone - Serata da dimenticare, si salvano in pochi

Pordenone-Frosinone 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bardi 5,5 - Non ha colpe sulle due reti di Pobega, mentre in occasione del 3-0 può fare di più sul colpo di testa di De Agostini, respinto malamente.

Salvi 5 - Non dà l'apporto che avrebbe voluto e sperato Nesta: mai pericoloso nella metà campo offensiva (dal 57' Zampano 6 - Fa meglio del suo compagno: arriva 2-3 volte al cross con buoni risultati.)

Brighenti 5,5 - Serata da mettere nel cassetto, soffre tanto.

Ariaudo 5 - Ciurria lo fa impazzire. Non è fortunato sui rimpalli: da due sue deviazioni nascono i gol di Pobega.

Beghetto 6 - Tra tutti i terzini, è quello che oggi sfrutta di più il campo a disposizione, che è tanto visto il modulo di gioco di entrambe le squadre (4-3-1-2). I suoi traversoni sono sempre pericolosi.

Paganini 6 - Uno dei pochi a salvarsi nella serata della Dacia Arena. Si inserisce sempre con il tempo giusto: mette i brividi a Bindi con due colpi di testa.

Maiello 5,5 - Prestazione sottotono anche per lui, che soffre la tanta densità che fa il Pordenone lì in mezzo.

Gori 5 - Troppa sufficienza sul vantaggio iniziale del Pordenone: nella propria area di rigore fa un tacco e perde palla (dal 61' Haas 5,5 - Si vede poco.)

Ciano 6,5 - Marcato costantemente, quasi a uomo, prova a farsi comunque vedere. Ogni volta che carica il suo sinistro, diventa un problema per il Pordenone: è il migliore dei suoi.

Citro 5 - Nel primo tempo spreca una buona occasione, nella ripresa viene liberato bene da Ciano ma non riesce a deviare la palla in scivolata per pochi centimetri (dal 72' Dionisi 5,5 - Entra con l'atteggiamento giusto, che poi si trasforma in inutile nervosismo.)

Trotta 6 - Mai statico, va sempre a cercare lo spazio buono. Bello il tiro al volo dal limite dell'area nel primo tempo.