Le pagelle del Lecce - Calderoni moto perpetuo, spento invece Palombi

Risultato finale: Lecce-Palermo 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 6 - Ha poco da fare su entrambe le reti del Palermo, il portiere salentino quando chiamato in causa risponde presente. Come detto non può nulla sulle conclusioni di Nestorovski e Puscas.

Venuti 5 - In avvio di partita viene spesso richiamato dal proprio allenatore, in un'occasione si perde Mazzotta poi gli prende le misure. Nel finale di gara osserva Puscas trasformare la rete della vittoria.

Marino 6 - Entra praticamente a freddo per il problema fisico di Bovo, non si fa trovare impreparato e si rende protagonista di una buona chiusura in avvio. Per il resto non demerita con nessuna sbavatura.

Meccariello 5 - Ha difficoltà sin dalle prime battute fronteggiando l'attivo Moreo, sfortunato nel tocco che permette a Nestorovski di raccogliere la sfera al limite dell'area e spedire in porta per il momentaneo vantaggio rosanero.

Calderoni 7 - Senza dubbio il migliore in campo del Lecce, tanta corsa al servizio della formazione di Liverani. Sulla corsia mancina trova terreno fertile per affondare e da uno dei suoi numerosi traversoni nasce la rete di Tabanelli.

Tabanelli 6,5 - Si sacrifica nel primo tempo in marcatura su Moreo, si mette in proprio e con un superbo tiro al volo di destro regala il momentaneo pareggio ai salentini. Prova di qualità e personalità per l'ex Pisa e Cesena.

Petriccione 6 - Il cervello del centrocampo salentino, prova a catalizzare la manovra del Lecce con il suo destro. Si incarica della battuta di ogni calcio piazzato e tampona in modo efficace il trequartista ospite Falletti.

Scavone 5,5 - Si limita a contrastare i portatori di palla della squadra di Stellone, in più di un'occasione riceve al limite dell'area di rigore ma non riesce mai a coordinarsi bene per la conclusione dalla distanza. (Dal 90' Dubickas sv).

Mancosu 5,5 - Prova leggermente sotto la sufficienza per il capitano del Lecce, una rarità in questo avvio di stagione. Il Palermo riesce a prendergli le misure e soffre le marcature strette tra le linee che limitano le sue giocate. (Dal 85' Haye sv).

Palombi 5 - Uno degli uomini più attesi ma non si vede praticamente mai. Viene servito pochissimo dai compagni e non trova mai il varco giusto in area di rigore per riuscire a colpire. Rimane a secco.

La Mantia 5,5 - Prova a farsi largo in area di rigore, sgomita con i difensori rosanero ma non punge. A volte usa troppo le braccia larghe facendo infuriare Bellusci e si prende anche il cartellino giallo. (Dal 84' Pettinari sv).