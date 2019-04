Le pagelle del Lecce - Decide La Mantia, Petriccione incanta

Risultato finale: Lecce-Cosenza 3-1.

Vigorito 6 - Sorpreso come tutto il Lecce sull'inserimento di Garritano, per il resto del match non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta. Sempre attento, serata di controllo per l'estremo difensore giallorosso.

Venuti 6.5 - Partita da applausi per l'esterno giallorosso, che sulla destra affonda come e quando vuole. Da evidenziare anche la prova difensiva.

Lucioni 6 - Qualità ed esperienza, anche quando passano i palloni ci mette il piede per evitare il pericolo. La stagione leccese ha una colonna portante in difesa.

Marino 6 - Non delude nessuno, anzi. Viene chiamato in causa per la squalifica di Meccariello e gioca una prova solida, con giocate semplici ed efficaci.

Calderoni 6.5 - Appoggio e cross, un'azione vista e rivista durante tutto il match. Non trova l'assist, ma serve in continuazione palloni perfetti per gli attaccanti.

Petriccione 7 - Quando si inserisce diventa una spina nel fianco, serve assist e palloni invitanti per tutti. Quando può cerca anche la soluzione personale.

Arrigoni 6 - Buona prestazione in mediana, recupera anche moltissimi palloni e non si fa mai trovare impreparato sulle azioni avversarie. (Dal 58' Tachtsidis 6.5 - Entra in campo e non sbaglia nemmeno un pallone, impatto notevole sul match).

Tabanelli 7.5 - È in giornata e si vede dal tiro scagliato dopo pochi minuti: rimbalzo e gol del pareggio, che tengono in piedi il Lecce. Per quanto riguarda la fase di non possesso abbiamo perso il conto dei palloni recuperati già dopo venti minuti.

Mancosu 7 - Va a fiammate, nel primo tempo rimane imbrigliato nella ragnatela del Cosenza. Ma nella ripresa sale in cattedra e dà la solita lezione di calcio.

Falco 6 - Si muove molto bene tra le linee e non dà punti di riferimento, creando più di qualche situazione pericolosa. Manca il gol, ma si sacrifica per la squadra. (Dall'80' Majer s.v.).

La Mantia 8 - Non si vede per un'ora precisa di gioco. Poi in quattro minuti piazza una doppietta che indirizza il match. Il peso specifico di questo giocatore è notevole, con i suoi gol sta decidendo le sorti di questa squadra. (Dal 73' Palombi 6 - Si vede poco sulle conclusioni, ma gestisce molto bene il possesso).