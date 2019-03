Le pagelle del Lecce - Falco e La Mantia ci provano, bene Tabanelli

Risultato finale: Palermo-Lecce 2-1

Vigorito 6 - Buona prova tra i pali. Dà sicurezza al reparto, ma alla fine deve raccogliere due reti in fondo al sacco.

Venuti 6 - Duello sostanzialmente in parità con Aleesami.

Lucioni 6 - Guida la difesa con esperienza facendo valere il fisico. Alcuni interventi rudi, ma sempre sul pezzo.

Meccariello 6 - Tiene botta nel primo tempo, integrandosi bene con i compagni di reparto.

Calderoni 5.5 - Ordinato, tiene il campo e spinge.

Haye 5.5 - Non sempre è nella posizione giusta. Fatica in fase di non possesso. Via dopo un'ora. ( Dal 61' Tabanelli 6.5 - Si rivede in campo e dà qualità alla manovra offensiva. Che gol al 90'!)

Tachtsidis 6 - Sufficiente in fase di non possesso. Fatica all'inizio, ingabbiato, poi esce alla distanza.

Majer 6 - In ritardo in chiusura su Trajkovski, non si scompone e macina gioco. Dà tutto fino alla fine. ( Dall'88' Saraniti s.v. )

Mancosu 6 - Ci si attendeva di più. Poco brio sulla trequarti. ( Dal 61' Tumminello 5.5 - Il suo ingresso non incide sulla gara.)

Falco 6.5 - Tante conclusioni, ma Brignoli è in giornata di grazia.

La Mantia 6 - Tanto sacrificio al centro dell'attacco. Buone sponde per i compagni, si integra bene con Falco.