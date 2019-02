Le pagelle del Lecce - Gran gol di La Mantia, male la difesa

Risultato finale: Cittadella-Lecce 4-1.

© foto di Andrea Rosito

Vigorito 5 - Oggi Moncini è incontenibile, ma è pur vero che due palloni spiovono nella sua area piccola. E sappiamo benissimo le responsabilità del portiere in quella zona di campo. Non dà sicurezza, soprattutto in uscita.

Fiamozzi 5 - Costantemente in difficoltà, soprattutto sulle accelerazioni di Benedetti. Quando arriva Branca non sa più che fare.

Meccariello 5 - Non riesce a gestire le giocate di Finotto e Moncini, va in difficoltà soprattutto sulle letture in fase difensiva.

Lucioni 6 - Uno dei migliori in campo, l'unico che in difesa cerca di reggere il colpo. Ma da solo contro l'attacco del Cittadella va in difficoltà.

Calderoni 5 - Sbaglia sul terzo gol dei padroni di casa, quando ci sono i cambi di gioco va spesso in apnea. Partita da dimenticare, come tutta la linea difensiva.

Petriccione 5 - Manca in inserimento, ma soprattutto in fase di rottura. Nella sua zona i padroni di casa fanno il bello e il cattivo di tempo.

Tachtsidis 5.5 - All'inizio del secondo tempo riesce a gestire meglio il gioco, ma la pressione del centrocampo dei veneti non gli permette mai di giocare e di creare.

Arrigoni 6.5 - Uno dei migliori in casa Lecce, forse l'unico che si salva del centrocampo. Nel secondo tempo sfiora il gol, soltanto Adorni gli nega la gioia con un salvataggio sulla linea. (Dal 67' Falco 6 - Buon impatto sul match, ma predica nel deserto).

Haye 5 - Non si vede quasi mai, sbaglia troppi palloni tra le linee. Manca il suo gioco, ma soprattutto la sua qualità. (Dal 52' Majer 5 - Doveva dare la svolta alla sfida, ma sbaglia davvero troppo).

Tumminello 5 - Spesso termina in fuorigioco e non riesce mai ad incidere nei primi 45'. Male soprattutto quando deve dialogare con La Mantia. (Dal 46' Palombi 5.5 - Un paio di buone giocate, poi crolla con tutta la squadra).

La Mantia 7 - Un gran gol a sbloccare il match, si inventa una conclusione, imparabile per Paleari. Quando il Cittadella esce allo scoperto cala come tutta la squadra, ma è pur vero che non lo servono praticamente mai.