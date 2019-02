Le pagelle del Lecce - La Mantia, non solo il gol. Calderoni inesauribile

© foto di Andrea Rosito

Vigorito 5,5 - Nel primo tempo va vicino alla papera, nel finale di secondo tempo decisamente ci arriva a compierla. Sul cross di Laribi sbaglia completamente l'intervento e praticamente si butta il pallone in porta.

Venuti 6 - Trova il giusto mix, l'equilibrio perfetto tra spinta e contenimento. Buona partita.

Meccariello 6 - Sempre ben posizionato, aiuta a contenere Pazzini e copre sempre bene gli spazi per le imbucate de centrocampisti avversari.

Lucioni 7 - Impeccabile in difesa, decisivo alla fine anche il suo gol. Ha rifiutato Sassuolo perché vuole fare una grande stagione al Lecce e la strada è sicuramente quella giusta.

Calderoni 7 - L'effetto e la forza che dà ai cross risultano sempre un pericolo per la retroguardia. Inesauribile, all'ultimissimo minuto lo si vede ancora correre e quasi segnare su un contropiede.

Petriccione 6,5 - Un cartellino giallo ne limita la partita in fase di contemimento. Mette comunque intensità, è autore di qualche sortita offensiva e soprattutto dell'assist per il 2-0 di Lucioni.

Tachtsidis 6,5 - Prezioso anche da schermo davanti alla difesa. Cerca sempre la verticale ed è praticamente sempre dal suo piede che nascono le azioni centrali del Lecce.

Majer 6,5 - Battesimo al Via del Mare con assist per l'ultimo arrivato: un fendente perfetto per la testa del compagno di squadra e difficile da difendere per l'Hellas. Esce nella ripresa per infortunio. Dal 67' Arrigoni 6 - Entra in un momento delicato e se la cava bene.

Mancosu 6 - Gioca qualche metro più avanti e non da mezzala e, con la sua qualità, interpreta abbastanza bene il ruolo.

Falco 6 - Agisce tra le linee e prova sempre a rifinire per i compagni. Non brilla, ma è positiva anche la sua prova. Dall'88' Marino s.v.

La Mantia 7 - Quando il pallone entra nell'area di rigore dell'Hellas sembra che improvvisamente venga attirato dal corpo di La Mantia. Generoso come pochi altri, l'attaccante si lancia su ogni palla e ha nel colpo di testa una gran bella dote, che sfrutta appieno per la rete dell'1-0. E il gol non è l'unica cosa bella della sua partita. Dal 75' Saraniti s.v.