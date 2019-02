Le pagelle del Lecce - La Mantia regala i tre punti. Tabanelli soffre

Risultato finale: Lecce-Livorno 3-2

Vigorito 6 - Nella prima metà è preso d'infilata dai sigilli di Bogdan e Diamanti, sui quali non ha responsabilità. Vola sulla rasoiata di Giannetti e si oppone al destro velenoso di Fazzi. Nella ripresa è spettatore della rimonta dei suoi.

Venuti 5,5 - Patisce i break di Fazzi nelle fasi conclusive del primo tempo. Poi il dirimpettaio arretra il raggio d'azione e lui ne beneficia in contenimento. Rivedibile la fase di proposizione: sistematicamente mal calibrati i suoi fendenti.

Marino 6 - Non spreca la chance da titolare concessagli da Liverani, complice il turno di stop per Lucioni. Si muove in sintonia con il partner Meccariello e stecca poche letture. Non è coinvolto direttamente nelle due reti toscane.

Meccariello 6 - Intesa ok con Marino, gestisce discretamente gli affondi amaranto nelle zone di competenza. Non è protagonista di errori marchiani e contribuisce a sventare alcune situazioni potenzialmente letali.

Calderoni 5,5 - Partenza decisa: spinge forte e serve un pallone d'oro a La Mantia, che per poco non insacca. Verve che cala un po' alla distanza. Oltremodo leggera la marcatura su Raicevic, che ha tutto il tempo per fare da sponda per il bis di Diamanti.

Arrigoni 7 - L'avvio è promettente e in transizione si fa apprezzare con buone doti di palleggio. Poi però si disconnette: da una sua incomprensione con Tabanelli ha origine il vantaggio amaranto. Rinsavisce dopo l'intervallo: serve l'assit a La Mantia per il primo centro e timbra il pari con un mancino imparabile per Zima.

Tachtsidis 5,5 - Cede il palleggio ai due interni e prova ad equilibrare il reparto in transizione. La regia è piuttosto ordinata, anche se il filtro non è sempre efficace, specie nella prima frazione. Lo rileva Haye a sei minuti dal termine, per il forcing finale. (Dall'84' Haye s.v.).

Tabanelli 5 - Non s'intende con Arrigoni, propiziando la ripartenza capitalizzata da Bogdan. Nel complesso è poco reattivo e soffre la pressione dei dirimpettai. Sacrificato all'intervallo da Liverani, che rinuncia ad un centrocampista per appesantire il fronte offensivo. (Dal 46' Tumminello 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).

Falco 6,5 - Anche nelle fasi più spinose è tra i pochissimi riferimenti. La linea amaranto va in crisi sui suoi sussulti nello stretto (uno dei quali propizia l'espulsione di Fazzi). In rifinitura sbaglia forse più del lecito, ha però il merito di mettere pepe in un attacco altrimenti troppo piatto.

La Mantia 7,5 - Monopolizza le palle alte e spaventa i toscani su ogni spiovente utile dalle corsie. Doppio tentativo a salve nel primo tempo, nella ripresa approfitta della copertura tardiva di Boben e di testa dà il via alla rimonta salentina, completata dalla sua spaccata in anticipo su Bogdan. Una doppietta che vale tre punti.

Palombi 5,5 - Alza il ritmo dopo un primo tempo un po' in sordina, ma fatica terribilmente a graffiare. Qualche spunto nello stretto che non sortisce effetti. L'attitudine al sacrificio, però, non manca: esce dal campo stremato. (Dall'84' Saraniti s.v.).