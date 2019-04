Le pagelle del Lecce - Mancosu ancora il migliore, Lucioni ingenuo

Risultato finale: Lecce-Carpi 4-1

Bleve 6 - Non può nulla sul gol di Suagher, per il resto fa buona guardia.

Venuti 6.5 - Tiene alta la tensione per tutta la gara. Nessun problema in marcatura, spinge appena può. Suo il gol che apre la goleada dei salentini.

Lucioni 5.5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. Sale alla distanza dopo un primo tempo complicato. Poi troppa leggerezza nell'espulsione.

Meccariello 6 - Ammonito, nel primo tempo fatica un po' troppo. Meglio nella ripresa.

Calderoni 6 - Non al meglio, ci prova, ma deve alzare bandiera bianca dopo 30'. (Dal 32' Marino 6.5 - Buona prova, suo l'assist per il gol di Venuti).

Petriccione 6.5 - Gara a corrente alternata. Meglio nella ripresa come tutto il Lecce.

Tachtsidis 6 - Inizio lento, poi sale di tono. Gioca a due tocchi, luci e ombre nella sua gara. Finisce da centrale dopo espulsione di Lucioni.

Tabanelli 6 - Esce tra gli applausi del pubblico, ma non ha giocato un match indimenticabile. Non contentissimo del cambio. (Dal 57' Majer 6 - Attento e disciplinato nello spezzone di gara a disposizione.)

Mancosu 7 - Primo tempo da 6, ripresa da 8. Grande protagonista del trequartista: gol e assist. Sempre più leader del gruppo di Liverani.

Falco 7 - Si integra bene con Palombi. Veloce, imprevedibile e con tanta qualità. Trova anche il gol con una bella azione.

Palombi 6 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trovo. Esce dopo un'ora di gioco. (Dal 65' Tumminello 6.5 - Bravo in occasione del gol, trova la prima rete con i salentini.