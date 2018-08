Le pagelle del Lecce - Mancosu e Falco positivi, Vigorito sugli scudi

Antonio Floro Flores e il Chievo Verona, addio. L’attaccante qualche settimana fa ha risolto il suo contratto con la società gialloblù. Una reazione d’orgoglio, ma anche un segnale per far capire che è vivo e ha ancora tanto da dare al calcio italiano. Al di là di stipendi e contratti....

Rigoni fa bis, Roma in ginocchio. Grande assist di Pasalic

All'Olimpico non finisce mai! 3-3, segna Manolas

Le pagelle della Roma - Difesa in grave affanno, Pastore regala una gioia

Juve alla finestra per Martial. Addio allo United scontato se resta Mou

Parma, Faggiano: "Il Bari non mi ha chiesto Di Cesare"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 agosto

Falco 6.5 - Quando accelera è sempre molto difficile prenderlo, si fa trovare al momento giusto al posto giusto realizzando il 2-0 ( Dal 71' La Mantia 5.5 - Non si vede praticamente mai in attacco).

Scavone 6.5 - Preciso nella fase difensiva, si sgancia molto per mettere a disposizione un appoggio quando si deve sviluppare gioco.

Arrigoni 6 - Mette grinta e grande abnegazione recuperando un buon numero di palloni in mezzo al campo ( Dall'84' Tabanelli sv ).

Petriccione 6 - Chiude tutti gli spazi in mediana aggredendo i portatori di palla della formazione di Bucchi.

Calderoni 6 - Si sovrappone spesso sulla fascia destra mettendo in apprensione la retroguardia del Benevento, col contagiri il cross per il 2-0 di Falco.

Meccariello 5.5 - Prestazione di sostanza al centro della retroguardia. Anche se non volontariamente, atterra Asencio per il rigore del 3-3.

Fiamozzi 6.5 - Spinge molto sulla corsia laterale cercando la testa delle punte in area di rigore, preciso nelle chiusure in difesa. Bravo e fortunato quando realizza il tris.

Vigorito 6.5 - I gol non sono certamente colpa sua ma risulta decisivo quando vola sulle conclusioni di Nocerino e Maggio.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

