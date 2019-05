Le pagelle del Lecce - Mancosu l'ultimo a mollare, Venuti ammattito

Risultato finale: Padova-Lecce 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 6,5 - Insieme a Mancosu tiene accese le speranze del Lecce, subisce due reti senza troppe responsabilità. Nella ripresa chiude la porta a Baraye con un intervento che vale un gol.

Meccariello 5 - Un grande passo indietro rispetto alle ultime prestazioni offerte lungo la corsia destra, quando spinge sbaglia abbastanza poi nella ripresa si perde Cappelletti che firma la rete del raddoppio.

Lucioni 6 - Prova a tenere in piedi la retroguardia del Lecce che trema ad ogni affondo del Padova, gestisce il primo possesso e prova a metterci una pezza sulle iniziative di Baraye e compagni.

Marino 5,5 - Soffre la catena di sinistra del Lecce, anche l'ex Cittadella non è da meno. Baraye è un cliente abbastanza scomodo per entrambi, si prende un giallo abbastanza evitabile stendendo Bonazzoli. (Dal 46' Bovo 6 - Subito un giallo, qualche scontro e pochi pericoli).

Venuti 5 - Anche per lui prestazione da dimenticare in fretta. L'ex Benevento viene letteralmente ammattito da Baraye che lo svernicia in ogni occasione, come successo dopo tre minuti per il vantaggio del Padova.

Majer 5,5 - Primo tempo abbastanza discreto, nel secondo tempo finisce con sparire lentamente dalla manovra. Prestazione sottotono come quella di tutti gli undici salentini all'Euganeo.

Petriccione 5,5 - Un passo completamente diverso rispetto alle scorse gare, una marcia in meno che non gli permette di essere incisivo. Viene sostituito da Liverani dopo un tempo. (Dal 46' Palombi 5 - Gettato nella mischia da Liverani, non entra bene in partita e non incide).

Tabanelli 5 - Stranamente fuori dal match il centrocampista decisivo contro il Brescia, gioca tanti palloni ma spesso sbaglia la scelta. Perde qualche duello in mezzo al campo, paga forse l'emozione del grande appuntamento. (Dal 67' Haye 6 - Il suo ingresso dà maggior freschezza ed imprevedibilità all'attacco del Lecce).

Mancosu 6,5 - Nel momento di maggior difficoltà prova a suonare la carica, si incarica della battuta di un calcio di rigore pesante che trasforma con freddezza. Uno dei più pericolosi nell'assalto finale.

Falco 6 - Uno dei pochi capaci di rendersi pericoloso in un pomeriggio nato male, l'ex Latina prova sempre a rendersi pericoloso con giocate personali. Scodella diversi traversoni non sfruttati però dai compagni.

La Mantia 6 - Prestazione per larghi tratti anonima, riceve pochissimi palloni giocabili per rendersi pericoloso. Da un suo guizzo rientra in partita il Lecce, ci crede nell'errore di Minelli e causa il calcio di rigore poi trasformato da Mancosu.