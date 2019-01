Le pagelle del Lecce - Mancosu scatenato, Tachtsidis padrone del centrocampo

Salernitana-Lecce 1-2

Marco Mancosu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 6 – Giornata relativamente tranquilla per l'estremo difensore giallorosso, incolpevole sul gol di Anderson.

Fiamozzi 6 – Nel primo tempo mette in grossa difficoltà Vitale e Gigliotti con le sue sgroppate. Cala nella ripresa.

Lucioni 7 – Altra prova maiuscola del capitano, sempre più una sicurezza per il pacchetto arretrato.

Meccariello 6,5 - Tiene a bada le fiammate di Jallow ed è sempre attento sui traversoni. Un ottimo rientro.

Calderoni 6,5 - Spinge tanto, specialmente nel primo tempo, risultando una spina nel fianco per la difesa granata. Attento anche in copertura.

Scavone 6,5 – Tanto movimento e inserimenti puntuali per la mezzala di Liverani, uomo ovunque.

Petriccione 6,5 – Gioca tanti palloni, regalando ottime aperture e facendosi sentire anche in interdizione.

Tachtsidis 7 – Padrone assoluto del centrocampo, con la complicità dell’atteggiamento passivo dei granata. Pregevole l’assist a Palombi per il raddoppio.

Mancosu 7,5 – Fa ammattire la difesa granata con il suo movimento tra le linee. Sblocca il risultato con un gran mancino, mentre nella ripresa sfiora il tris.

Falco 6 – La sua gara dura 45’, ma quando riceve palla è sempre un pericolo per la difesa granata. Dal 45’ La Mantia 5,5 - Perde il duello di fisico con i difensori granata, non riuscendo nel suo solito lavoro di sponda.

Palombi 7 – Punisce la sua ex squadra con un gol da attaccante navigato. Con la sua rapidità mette in grossa difficoltà i difensori granata, mettendoci anche tanta verve. Dal 63’ Pettinari 6 - Pronti via e sfiora un eurogol dopo un tunnel fantascientifico. Aiuta la squadra nel finale.