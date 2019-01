Le pagelle del Lecce - Mancosu si sblocca, Falco illuminante

Lecce-Benevento 1-1

Marco Mancosu

Vigorito 6,5 – Nel primo tempo nega il gol a Coda con un’ottima risposta. Sempre attento quando chiamato in causa, non può nulla sul gol.

Fiamozzi 6,5 – Improta e Bandinelli non sono un clienti facili e talvolta va in difficoltà. Nella ripresa però si fa notare per alcuni traversoni invitanti mal sfruttati dai compagni.

Lucioni 6 – Gara impeccabile fino al gol di Coda, quando si rivela decisivo il suo errato disimpegno che innesca Falco. Errore insolito per il centrale ex Benevento, che resta una certezza per il reparto arretrato.

Bovo 6 – Prova attenta e priva di sbavature dell’esperto centrale, più impreciso del solito, però, in impostazione.

Calderoni 6 - Molto propositivo nel primo tempo, mentre cala vistosamente nella ripresa.

Scavone 5,5 – A volte impreciso in impostazione, si propone poco in zona offensiva.

Petriccione 6 – Tanta corsa e sostanza in zona mediana. Si fa sentire in interdizione.

Tachtsidis 6,5 – Aperture col contagiri e intuizioni illuminanti per i compagni. E’ senza dubbio un innesto di grande qualità. Dal 76’ Haye 6 - Ci mette tanta gamba nel finale.

Mancosu 7 – Galleggia tra le linee, cercando spazi per far male. No dà punti di riferimento e nella ripresa si sblocca dopo un lungo digiuno realizzando il momentaneo vantaggio. Dal 91’ Pettinari sv

Falco 6,5 – Quando parte palla al piede mette in seria difficoltà la retroguardia avversaria. Grandi giocate al servizio dei compagni, come in occasione del vantaggio, quando serve un pallone al bacio per Mancosu.

La Mantia 6 – Catalizza ogni pallone in zona offensiva, risultando un costante punto di riferimento. Dall’84’ Palombi sv