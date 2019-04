Le pagelle del Lecce - Meccariello, quale ruolo? Mancosu è assente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 4 - E' lui ad inguaiare la partita con il liscio fuori area e il conseguente fallo su Strizzolo: rosso e Lecce in dieci, la sua partita finisce subito.

Venuti 5,5 - Spinge poco in fase offensiva, visto l'uomo in meno, e soffre le discese di Migliore soprattutto nella ripresa.

Lucioni 5,5 - Un paio di buone chiusure nel primo tempo, ma nella ripresa non è lo stesso Lucioni. Nessun grave errore, ma qualche colpa sul secondo gol.

Meccariello 6 - E' difensore o attaccante? Ce lo si chiede dopo la gara di oggi visto che è l'uomo che mette più paura alla Cremonese. Colpisce un palo e Agazzi fa il fenomeno per negargli il gol.

Calderoni 6 - La sua spinta sulla corsia non manca mai. Anche oggi fa vedere che dal punto di vista offensivo è uno dei migliori terzini dell'intero campionato.

Petriccione 5,5 - Si fa vedere meno del solito, si dedica anche all'interdizione, ma in questo pomeriggio non ha molto successo.

Tachtsidis 6 - Un paio di buone giocate le mette in fila come al solito. Non disdegna la fase difensiva, ma oggi il suo piede non fa la differenza.

Tabanelli 6 - Sta bene, fisicamente e mentalmente. Cerca sempre la giocata, a volte gli riesce, altre no. Ma è intraprendente. Tra i migliori.

Mancosu 5 - Completamente assente. Fa fatica a smarcarsi e a trovare lo spazio giusto per riceve. Al Lecce oggi è mancato soprattutto lui.

La Mantia 6 - Avessimo tutti il suo spirito battagliero, le Guerre Mondiali non sarebbero state soltanto due. L'ex Pro Vercelli non molla mai un centimetro, anche oggi sfiora il gol, per provare ad arrivare su un pallone va a sbattere nel palo, si fa male, ma resta in campo. Un guerriero, appunto.

Palombi 6 - Si muove quanto può nei venti minuti in campo, poi esce per far spazio al secondo portiere.