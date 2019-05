Le pagelle del Lecce - Petriccione un fattore, La Mantia sempre decisivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 7 - Non può far nulla sul gol di Capradossi, ma nel primo tempo salva il Lecce con tre parate fantastiche, dei veri e propri miracoli, che permettono ai suoi di mettere la sfida sul giusto binario.

Venuti 6,5 - Mette lo zampino nel primo gol, ne evita uno con una sforbiciata sulla linea e domina la fascia come al solito.

Lucioni 6,5 - Negli spogliatoi lo chiamano 'zio', perché dicono che somigli a Bergomi. Ed è vero: fiducia nei propri mezzi e senso della posizione ottimo gli permettono di difendere con tranquillità.

Meccariello 6 - Sicurezza acquisita partita dopo partita, in questo finale di stagione - questa partita compresa - gioca con personalità.

Calderoni 6,5 - Torna titolare e macina chilometri sulla fascia come al solito. Prende il fondo spesso e volentieri, i suoi cross sono sempre insidiosi.

Petriccione 7,5 - Oltre alla palese qualità, c'è anche tanto altro. Autore del gol dell'1-0 e di una stagione super, l'ex Bari ripulisce tanti palloni e risulta un fattore chiave per questo Lecce.

Tachtsidis 6 - Rientra in campo da titolare, si mette in cabina di regia e detta i tempi, senza accelerare troppo, ma rischiando praticamente zero.

Majer 7 - Al momento della sostituzione c'è l'applauso del Via del Mare, strameritato, perché non si risparmia un attimo, va persino vicino al gol, ma recupera un gran quantitativo di palloni e suona la carica.

Mancosu 6 - Si vede poco in zona offensiva, ma da apprezzare lo spirito di sacrificio mostrato oggi con i suoi tanti ripiegamenti in difesa.

Falco 7 - Due assist al bacio. Col suo mancino fa quello che vuole e si vede quando pennella prima per Petriccione, poi per La Mantia. C'è anche la sua firma su questa promozione, eccome.

La Mantia 7 - Diciasettesimo gol in campionato, di cui otto di testa, come oggi. Colpisce con la specialità della casa e si dimostra l'uomo più decisivo del Lecce: lui, più di altri, merita la Serie A appieno.