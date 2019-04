Le pagelle del Lecce - Tabanelli implacabile e decisivo, Lucioni granitico

Risultato finale: Lecce-Brescia 1-0

Vigorito 6 - Viene seriamente impegnato soltanto in una sola occasione, il portiere del Lecce riesce a respingere il mancino di Torregrossa. Nel secondo tempo rischia pochissimo.

Meccariello 6,5 - In fase difensiva rischia davvero pochissimo, spesso stringe verso il centro per dare una mano alla coppia di centrali. In qualche occasione si lancia lungo la corsia di destra e firma l'assist per Tabanelli.

Marino 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale del Lecce, prova a rendersi pericoloso anche in area avversaria per sfruttare le sue buoni doti nel gioco aereo.

Lucioni 7 - Dalle sue parti non passa nemmeno un spiffero d'aria, partita perfetta per l'ex Benevento. Tallona da vicino Donnarumma senza concedere un centimetro al capocannoniere del campionato.

Venuti 6,5 - Viene spostato lungo la corsia mancina per l'assenza di Calderoni, spinge indifferente dalla fascia in cui viene impiegato. Provoca la doppia ammonizione di Sabelli.

Petriccione 7 - Viene paragonato a Modric per la somiglianza fisica, tuttocampista questa sera al Via del Mare. Si propone per il primo possesso, catalizza quasi tutte le azioni del Lecce.

Tachtsidis 6 - Comincia abbastanza bene, riceve spesso palla per avviare la manovra dei salentini. Spesso viene tallonato da Ndoj, schierato da Corini a schermo sul greco. Prestazione sufficiente la sua. (Dal 78' Tabanelli 7 - L'uomo dei gol pesanti, entra in campo e impiega due minuti a far esplodere il Via del Mare. Inserimento perfetto che vale un pezzo di Serie A).

Majer 6,5 - Fa correre un brivido in avvio di ripresa con un pallone perso al limite della propria area di rigore, l'unico errore della sua partita. Per il resto è un martello sui centrocampisti del Brescia. Sfiora il gran gol dalla distanza.

Mancosu 6,5 - Comincia con un errore sotto porta ma il capitano del Lecce si fa perdonare per il grande lavoro svolto in tutte la fasi di gioco, sempre al centro della manovra servendo buoni palloni per i compagni.

Falco 6,5 - Non tira praticamente mai in porta ma i suoi continui movimenti disorientano la retroguardia del Brescia, mai domo. Nel finale è prezioso tenendo alto il Lecce sugli ultimi assalti degli ospiti.

La Mantia 6 - Partita assolutamente di sacrificio per il bomber del Lecce, meno pericoloso del solito ma sempre presente in area di rigore. Viene tallonato da Cistana, manca la sua firma. (Dal 86' Palombi sv).