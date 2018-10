Le pagelle del Lecce - Tabanelli, quantità e qualità. Male La Mantia

Risultato finale: Lecce-Crotone 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigorito 7 - Il merito di questi tre punti pesantissimi è soprattutto dell'estremo difensore del Lecce, si rende protagonista di grandi parata specie nel primo tempo. Da applausi l'intervento in tuffo su Rohden al tramonto della prima frazione.

Venuti 6,5 - Inizia con il freno a mano tirato complice anche la vivacità di Firenze, con il passare dei minuti acquista fiducia e prova più sovrapposizione. Da una di queste lascia partire il destro deviato da Golemic per la vittoria del Lecce.

Meccariello 6,5 - Non inizia benissimo, cresce con il passare dei minuti. Dà sicurezza al reparto, raccoglie anche gli applausi del Via del Mare quando si lancia in proiezione offensiva e serve un pallone d'oro per Palombi poi messo fuori dall'ex Ternana.

Marino 5,5 - Ha più di qualche problema nel contenere Simy, fatica sui palloni alti a fronteggiare il nigeriano e se lo perde più di una volta nel primo tempo. Per sua fortuna il gigante del Crotone non ne approfitta.

Calderoni 6 - Moschella ha studiato sicuramente il Lecce e ha raddoppiato la marcatura sull'ex terzino del Novara, ha poco spazio per staccarsi in sovrapposizione ma non manca il suo apporto in fase difensiva. Sfiora il gol nella ripresa con una bellissima rovesciata.

Tabanelli 7 - L'anima del centrocampo del Lecce, quando parte in incursione diventa quasi imprendibile per la difesa del Crotone. Proprio da una sua incursione palla al piede ha avvio la manovra del vantaggio salentino. Mai domo.

Arrigoni 6 - Svolge il compito dell'uomo d'ordine, il capitano del Lecce non fa mancare il suo apporto davanti alla difesa. Non va oltre ol compitino senza grossi picchi durante tutta la partita.

Petriccione 5,5 - Con l'utilizzo di Arrigoni viene spostato in posizione di mezz'ala, non rende su suoi standard. Perde un pallone ingenuo al limite della sua area di rigore che stava per regalare il pareggio a Faraoni.

Mancosu 6,5 - Il catalizzatore della manovra offensiva della squadra di Liverani, quasi tutti i palloni passano dal saggio destro del numero otto salentino. Sempre sul pezzo, gestisce la sfera con personalità e lucidità. (Dal 84' Haye sv).

La Mantia 5 - Serata da dimenticare per l'ex bomber dell'Entella, succede tutto nel secondo tempo con l'errore a tu per tu con Cordaz che poteva chiudere la sfida. Dal quel momento sparisce dalla sfida. (Dal 72' Pettinari 6 - Qualche fuorigioco di troppo, nel finale è poco fortunato su un tocco ravvicinato che poteva valere il raddoppio).

Palombi 6 - Crea sempre apprensioni alla retroguardia del Crotone, nel finale di partita è sgusciante e sfiora la rete del raddoppio ma il palo gli dice di no. Manca soltanto della giusta continuità durante tutto il corso dei novanta minuti.