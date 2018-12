Le pagelle del Lecce - Vigorito salva il risultato, Palombi non punge

Risultato finale: Lecce-Perugia 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigorito 7,5 - Senza dubbio il man of the match, il portiere del Lecce salva il risultato e grazie alle sue parate la formazione di Liverani strappa un punto. Miracoloso due volte su Melchiorri, mura anche Han nel finale.

Fiamozzi 6,5 - Sempre propositivo, sempre votato all'attacco l'ex terzino del Varese. Spinge con continuità lungo la corsia destra, sempre interessanti i suoi traversoni dialogando bene con Falco.

Lucioni 6 - Discreta prestazione da parte del centrale del Lecce, sempre abbastanza attento e riesce a contenere Vido. L'attaccante umbro era un cliente abbastanza scomodo, disinnescato bene.

Meccariello 5 - Traballa vertiginosamente per tutto il corso della partita, regala una grande palla gol al Perugia poi divorata da Melchiorri. Si fa scappare in più di un'occasione il fresco e frizzante Han.

Venuti 5,5 - Spostato di fascia per l'assenza di Calderoni, stavolta non punge in sovrapposizione. Si fa vedere poco, il Lecce preferisce attaccare sulla corsia destra e l'ex Benevento ne fa le spese.

Tabanelli 5,5 - Poco frizzante e dinamico, manca la sua qualità al centrocampo del Lecce. Qualche riconquista interessante e nulla più, raramente nel vivo dell'azione d'attacco dei salentini. (Dal 73' Armellino 6 - Quantità in mezzo dopo il suo ingresso, rimpiange quel pallone non colpito a pochi passi da Gabriel).

Petriccione 6,5 - Dal suo destro nasce sempre qualcosa di interessante per il Lecce, pennella sua calcio d'angolo per il palo colpito da Mancosu. Provvidenziale il suo salvataggio sulla linea nella seconda frazione.

Scavone 6 - Tanto lavoro sporco in mezzo al campo, diversi i contrasti vinti dall'ex Cesena. Sempre utile il suo impegno per la causa salentina, ci prova anche dalla distanza ma con poca fortuna.

Mancosu 5,5 - Quando non si accende tra le linee, il Lecce fa fatica. Sempre ben contenuto dai mediani del Perugia, quando ha l'occasione da calcio d'angolo è sfortunato a colpire il palo. (Dal 89' Haye sv).

Palombi 5 - Viene servito pochissimo dai compagni, non riesce mai a rendersi pericoloso. Galleggia tra le maglie della retroguardia del Perugia senza trovare la giocata decisiva per sbloccare la sfida.

Falco 6,5 - Sicuramente tra i migliori in campo del Lecce, giustamente contrariato al momento della sostituzione. Tante giocate lungo la corsia destra, i salentini si spengono lentamente dopo la sua uscita dal campo. (Dal 61' La Mantia 5,5 - Entra per dare più incisività al reparto avanzato, non viene servito a dovere).