Le pagelle del Livorno - Agazzi non brilla, Braken si impegna

Plizzari 6,5 - Salva i suoi in almeno un paio di occasioni. Dimostra ancora una volta di poter difendere i pali amaranto.

Gonnelli 5,5 - Contiene come può, ma non è la sua gara migliore e si vede.

Del Prato 6 - Sale spesso, mostrando davvero tanta grinta. Il meno colpevole nella difesa amaranto.



Bogdan 5 - Gara non da lui: si perde Ragusa sul primo gol e sbaglia anche qualche chiusura.

Porcino 5,5 - Spinge a fasi alterne, non sgasando come suo solito.

Luci 6 - Gara sofferta, ma comunque di sicurezza. Cuore da capitano vero.



Rocca 5,5 - Si inserisce spesso e bene, ma questa volta non riesce mai ad inquadrare la porta.

Dal 71' Murilo 5,5 - Non una gara come quella dello Zini: si vede poco, agendo anche in una posizione troppo centrale.

Agazzi 5 - Ammonito, non dà molto né in fase di contenimento né in quella di impostazione.

Dal 65' Viviani 6 - Classe superiore, e si vede. Imposta bene, batte ottimi piazzati ma i suoi non sono ispirati.

Marras 5,5 - Soffre un po' la fisicità della difesa spezzina, risultando poco pericoloso.

Braken 6 - Sbaglierà qualcosa, ma è quello che tocca più palloni in attacco. Tanto lavoro sporco mal sfruttato dai suoi.

Marsura 5 - Gara affatto indimenticabile quella dell'ex Venezia, praticamente mai in partita.

Dal 77' Raicevic sv -