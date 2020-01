Le pagelle del Livorno - Attacco spuntato, Bogdan in ombra

Risultato finale: Perugia-Livorno 1-0

Plizzari 6 - Beffato sul gol di Melchiorri, per il resto nessun errore degno di nota.

Gonnelli 6 - Scricchiolio iniziale, ma non molla. Esce nella ripresa per scelta tecnica. (dal 69' Pellecchi 5.5 - Non c'è cambio di passo nella sua azione.)

Bogdan 5 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione.

Gasbarro 5.5 - In difficoltà con Melchiorri e compagni, non trova le giuste contromisure e anche lui finisce per andare più volte in crisi. (dal 72' Morelli s.v. - )

Porcino 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto per l'ex Catania.

Del Prato 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Viviani 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dall'82' Rizzo s.v. - )

Agazzi 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Rocca 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e recuperi, cala alla distanza.

Murilo 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Braken 5 - Leggerino, non riesce a rendersi mai davvero pericoloso. La difesa del Perugia non lo soffre.