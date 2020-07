Le pagelle del Livorno - Bravo Coppola, Mazzeo delusione totale

Plizzari 6 - Si disimpegna a dovere sui diversi tentativi d'attacco del Trapani, ma non riesce comunque ad evitare due gol pesanti nei minuti finali.

Boben 5.5 - Non è sempre preciso, ma quantomeno offre una prestazione di livello più alto rispetto a quella della gara col Venezia.

Coppola 6.5 - Con i suoi 202 cm di altezza, è bravissimo a controllare le incursioni degli attaccanti avversari: vince diversi duelli con giocatori decisamente più quotati. Nota positiva in un'altra serata amara per la squadra di Filippini.

Bogdan 5.5 - Qualche esitazione di troppo, a cui aggiungere l'errore in marcatura su Pettinari nell'azione che ha portato al momentaneo pareggio del Trapani.

Del Prato 5.5 - Non riesce mai a spingere sugli esterni, né a proporsi in zona offensiva. In pieno recupero si perde Dalmonte: l'attaccante di proprietà del Genoa non perdona e realizza il 2-1 con una gran botta al volo.

Awua 6 - Non solo le condizioni societarie complicate, ma anche un lutto in famiglia a rendere ancora più complicata questa gara per il nigeriano che, nonostante tutto, si fa trovare sempre pronto.

Agazzi 5 - Primo tempo in ombra per il centrocampista ex Atalanta, sostituito nell'intervallo (Dal 46' Luci 6 - Lasciato fuori a sorpresa dall'undici titolare, gioca 45' solidi e senza sbavature)

Seck 5 - Sembra fare un'immensa fatica ad entrare in partita: mai pericoloso in avanti, spesso in difficoltà nei duelli con Kupisz e Pirrello (Dal 58' Porcino 6 - Non ha molto lavoro da portare a termine nei trenta minuti a disposizione)

Marsura 5.5 - Prova a sforzarsi con una certa insistenza, cercando quasi di volersi portare sulle spalle il Livorno: cosa che non gli riesce, ma bisogna dargli il merito di averci provato (Dal 74' Ruggiero s.v.)

Braken 5 - Prestazione incolore per l'attaccante olandese: altra giornata storta.

Mazzeo 4.5 - Di gran lunga il peggiore in campo, si conferma un lontano parente del Mazzeo che si poteva ammirare ai tempi del Foggia: zero iniziative, numerosi errori e un cartellino giallo sono gli highlights della sua serata (Dal 57' Murilo 6.5 - Lucido ad accorgersi della posizione di Carnesecchi e a trafiggerlo con un gran gol da distanza impossibile)