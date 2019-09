Le pagelle del Livorno - Brignola a corrente alternata, Di Gennaro spreca

Ascoli-Livorno 2-0

Enrico Brignola

Zima 6 - pronti, via, salva il risultato dopo un pasticcio con Gasbarro. Non può niente sulle reti.

Morganella 5 - Chajia lo mette costantemente in difficoltà. Breda lo richiama in panchina per evitare rischi. (dal 55' Del Prato 6 -: in un ruolo non suo fa quello che può)

Di Gennaro 4,5 - in difficoltà quando viene puntato da Ninkovic. Nel finale si divora due volte il pareggio.

Bogdan 6 - l’unico a salvarsi nella difesa amaranto. Provvidenziali un paio di chiusure.

Gasbarro 4,5 - il retropassaggio in avvio per Zima è un errore da matita rossa. Non pago, ne rischia un altro nel secondo tempo. Pomeriggio da dimenticare.

Luci 5,5 - prestazione troppo timida del capitano. Non fa sentire la sua personalità in mezzo al campo.

Agazzi 5,5 - pensa soprattutto a contenere. Poco presente nella fase offensiva.

Marsura 6,5 - il più pericoloso. Sgomma a destra cercando con insistenza la porta. Aiuta anche in fase difensiva.

Murilo 6 - così così sulla trequarti. Meglio quando si muove da punta centrale.

Brignola 5,5 - a corrente alternata. Alterna fiammate improvvise a lunghe pause. (dal 60' Marras 5,5 - entra con la voglia di spaccare il mondo, ma non incide)

Braken 6 - impatto positivo, lotta con ferocia. I compagni lo lasciano troppo isolato. (dal 71' Porcino 6 - col suo ingresso il Livorno passa al 4-3-3, acquistando equilibrio).