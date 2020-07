Le pagelle del Livorno - Che partita di Pallecchi. Murilo l'ultimo a mollare, bene i giovani

Ricci 6 - Dimostra una buona personalità e ottimi riflessi nonostante il Benevento segni tre volte.

Boben 5 - Perde un paio di palloni sanguinosi in uscita ed è troppo leggero nelle marcature.

Marie Sainte 6 - Non era facile fare bella figura con gli attaccanti della formazione campione, ma il giovane francese si disimpegna alla grande dimostrando grandi doti, soprattutto nell'anticipo. (Dall' 86' Ruggiero s.v.).

Bogdan 6 - Un suo salvataggio provvidenziale sulla linea evita che la partita si metta male già dai primi minuti.

Morelli 6,5 - Un treno sulla fascia destra, i suoi cross sono spesso sinonimo di apprensione per la distratta retroguardia sannita.

Awua 6 - Tanta sostanza in mezzo al campo condita da qualche errore tecnico di troppo.

Trovato 6,5 - Prova più volte la soluzione da fuori ed è uno dei più reattivi nella riconquista del pallone. (Dal 71' Pecchia 6 - Grande dinamismo e buon senso della posizione).

Bellandi 5,5 - Esordio assoluto in serie B per questo giovane ragazzo che forse si lascia intimidire dall'avversario. Troppo molle in copertura in occasione del primo gol di Sau. (Dal 71' Haoudi 6,5 - Il suo ingresso tiene sul pezzo la squadra che prova a controbattere al nuovo vantaggio dei padroni di casa).

Porcino 6 - Per essere un classe '95 dimostra di avere coraggio da vendere. Prova sempre a saltare l'uomo, tenendo bene botta anche in fase difensiva. (Dal 90' Nunziatini s.v.).

Pallecchi 6,5 - Forse la nota più lieta del Livorno questa sera. A soli vent'anni dimostra di avere tutte le carte in regola per dire la sua tra i professionisti. Gli amaranto devono ripartire da gente come lui. (Dal 90' Fremura s.v.).

Murilo 7 - Freddo nel segnare il rigore del momentaneo pareggio, solo un super Montipò gli nega almeno un'altra segnatura. Si carica la squadra sulla spalle ed è per distacco il migliore dei suoi.