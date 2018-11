Le pagelle del Livorno - Dainelli un muro, Diamanti illuminante

Livorno-Cittadella 0-0

Alessandro Diamanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zima 6 – Raramente impegnato, amministra bene dimostrando grande sicurezza.

Bogdan 6,5 – Alza il muro contro cui sbattono a più riprese gli attacchi del Cittadella.

Dainelli 6,5 – Risponde al meglio alle critiche, sfornando una prestazione impeccabile. Guida il reparto con grande autorità.

Gasbarro 6 – Buona prova del centrale amaranto, che concede poco a Finotto e soci.

Valiani 6,5 – Sfiora l'eurogol in avvio, ma centra l'incrocio dei pali. Spinge meno del solito, attento a limitare le discese di Benedetti, cui non concede mai il fondo. Più volte provvidenziale in difesa.

Agazzi 6 – Sette polmoni per il centrocampista amaranto, vero mastino in zona mediana. Corre e lotta su ogni pallone.

Rocca 6,5 – Onnipresente in mezzo al campo, sbroglia diverse situazioni in difesa. Tanto dinamismo per il prezioso centrocampista. Dal 75' Luci 6 – Torna in campo dopo molto tempo e mette ordine in mediana.

Fazzi 6,5 – Mette in grosse difficoltà il suo dirimpettaio Ghiringhelli con le sue discese. In difesa concede poco dal suo lato. Cala nella ripresa. Dall'85' Iapichino sv

Diamanti 7 – Illumina il gioco con lampi di grande classe. Parla un'altra lingua calcistica e non sempre i compagni capiscono le sue geniali intuizioni. Cala nel finale.

Murilo 5,5 – Diamanti prova ad innescare più volte i suoi scatti in profondità, ma il brasiliano non riesce mai a graffiare.



Raicevic 5,5 – Lento e macchinoso, viene annullato dai difensori ospiti. Va vicino al gol in avvio di ripresa, ma apre troppo la conclusione. Dal 64' Giannetti 6,5 – Il suo ingresso dona vivacità ai suoi uomini. Letale in spazi aperti, sfiora due volte il gol.