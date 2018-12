Le pagelle del Livorno - Diamanti ci prova, Bogdan colpevole

Risultato finale: Brescia-Livorno 2-0

Mazzoni 6 - S'arrende ad un Brescia cinico, che comanda il gioco e capitalizza le due occasioni più nitide che produce. Nulla può sulla zuccata precisa di Torregrossa, che lo fredda anche nella ripresa, dopo che aveva compiuto un miracolo sul tentativo ravvicinato di Spalek.

Bogdan 5 - Gravi responsabilità sul due a zero delle Rondinelle: si beve la giravolta di Donnarumma, che lo fa secco e propizia il tap-in di Torregrossa. Qualche difetto di comunicazione con il resto del reparto, nel complesso garantisce poca solidità.

Dainelli 5,5 - Prima metà tumultuosa: prima chiede il cambio, poi torna sui suoi passi, ma continua ad avvertire un fastidio all'adduttore. Regge per ampie fasi e si muove discretamente in linea, poi però macchia il suo pomeriggio per la marcatura difettosa su Torregrossa in occasione dell'uno a zero dei lombardi.

Gasbarro 6 - L'unico del trio difensivo a rimanere a galla fino al triplice fischio. Non è coinvolto direttamente nei due sigilli del Brescia, non commette errori marchiani e interrompe più di un'iniziativa nelle zone di sua competenza.

Valiani 5,5 - Non offende con continuità, anche se un paio di suoi traversoni radenti potrebbero essere sfruttati meglio da Raicevic e soci. Ancora più chiuso nella seconda metà, è rilevato da Kozak al minuto ottantotto. (Dall'88' Kozak s.v.).

Agazzi 5,5 - Recupera qualche palla in regia, anche se non riesce a propiziare ripartenze velenose. Il supporto di Rocca è scarno e lui fatica a trovare soluzioni nelle fasi più spinose della gara.

Rocca 5 - Non riesce a filtrare le iniziative bresciane insieme a Rocca e finisce spesso ai margini dell'inerzia della contesa. Anche quando il Livorno dovrebbe cambiare passo non emerge e resta lontano dai riflettori.

Fazzi 5,5 - Pur a fasi alterne pungola Mateju e prova a dare fastidio a sinistra. Sovente s'imbottiglia, anche perché i compagni difficilmente offrono sbocchi. Per il disperato assalto finale Breda lo richiama alla base, preferendogli Maicon. (Dal 72' Maicon 6 - Fa espellere Curcio).

Diamanti 6 - Tanti errori quasi fisiologici se sei l'unico a provarci. I compagni s'affidano sistematicamente a lui quando non riescono a guadagnare l'area opposta. Beccato dal pubblico del Rigamonti, si mette la squadra sulle spalle, ma è di fatto predicatore nel deserto.

Murilo 6 - Più intraprendente della spalla Raicevic. Porta la sua firma la chance più ghiotta del Livorno: un destro piazzato respinto con la mano di richiamo da Alfonso. Prova a lavorare di sponda ed è tra gli ultimi ad arrendersi.

Raicevic 5 - Il suo pomeriggio al Rigamonti impiega poco a tingersi di un grigio tendente al nero. All'ultimo secondo utile spreca da pochi passi, complice il disturbo legale di Cistana. La ripresa è in picchiata: tiene pochi palloni e sbaglia tocchi anche semplici. Lo rileva Maiorino poco dopo l'ora di gioco. (Dal 63' Maiorino 6 - Entra a partita già virtualmente compromessa: un paio di sussulti e poco altro).