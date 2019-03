Le pagelle del Livorno - Diamanti e Gonnelli su tutti

Risultato finale: Livorno-Benevento 2-0

Zima 6 - Quando è chiamato risponde a dovere. Dà sicurezza al reparto.

Gonnelli 7 - Grande prestazione per il centrale. Non solo il gol, ma anche per le chiusure sugli avversari. Non passa nulla dalle sue parti.

Di Gennaro 6.5 - Tende un po' a strafare, ma rimane concentrato fino al 95'

Bogdan 6.5 - Il centrale croato è in continua crescita. Sempre più concentrato ed elegante negli interventi. Esce per un problema fisico. (Dal 76' Boben s.v. - )

Valiani 6 - Corsa e cuore sulla fascia. Si vede meno di altre volte, ma fa sempre la cosa giusta.

Agazzi 6.5 - Ci mette grinta ed esperienza in mediana. Gara più che dignitosa.

Luci 6.5 - Riesce a far girare la manovra con velocità nella ripresa. Tantissimi palloni recuperati.

Porcino 6.5 - Più dedito alla fase difensiva che a quella offensiva, ma elemento prezioso dal punto di vista tattico.

Diamanti 7.5 - Non scopriamo oggi il trequartista. Quando è in serata non ce n'è per nessuno. Non solo il gol, ma tante giocate di qualità. (Dal 73' Giannetti 6 - Sfiora il gol in più di un'occasione.)

Raicevic 6.5 - Ottimo lavoro di sponda, non è sempre lucido al momento del tiro. Esce tra gli applausi per l'impegno. (Dal 63' Dumitru 6 - Tiene alta la squadra e si propone anche al tiro.)

Murilo 6.5 - Tanto movimento e incisività in avanti. Quantità e qualità, dà tutto fino alla fine.