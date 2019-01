Le pagelle del Livorno - Diamanti incanta, male Fazzi

Risultato finale: Livorno-Pescara 0-0.

Mazzoni 6.5 - Sempre attento, non si fa mai sorprendere. Non subisce moltissimi tiri verso la porta, ma quando spiovono palloni nella sua area non concede nulla agli attaccanti ospiti.

Gonnelli 6.5 - Colpisce un palo dopo un'azione personale incredibile. Anche in fase difensiva non concede praticamente nulla, bene soprattutto in anticipo. (Dal 85' Delly Marie-Sainte s.v.).

Bogdan 6 - Limita molto bene le giocate di Mancuso, ma soprattutto riesce spesso a leggere i palloni in profondità. Regge tutta la linea difensiva durante i 90'.

Di Gennaro 6.5 - Su rende pericoloso in un paio di situazioni, soltanto Fiorillo si oppone con un gran intervento. Come i compagni di reparto gioca una partita pressoché perfetta.

Valiani 6 - Non brilla molto nella prima parte, quando si alza il baricentro riesce ad affondare di più, creando diversi pericoli. (Dal 82' Camessa s.v.).

Agazzi 6 - Nel primo tempo riesce a fare da schermo davanti la difesa, nel secondo soffre i ritmi alti. Ma comunque gioca una partita di consistenza.

Luci 6 - Come il compagno di reparto scalcia e sgomita in mezzo al campo, quando c'è da alzare la fisicità non si tira indietro. Qualche sbavatura in mezzo al campo, ma gioca comunque una buonissima gara.

Fazzi 5.5 - Evanescente sin dal 1', non riesce in nessun modo a premere sull'acceleratore. Manca molto in fase di spinta e il Livorno manca proprio dalla sua parte.

Diamanti 7 - Passano gli anni ma lui non passa mai. Gioca una partita incredibile, colpendo anche il palo. Gli manca soltanto il gol, ma è lui il migliore in campo di questa sfida.

Giannetti 6 - Si sacrifica moltissimo e aiuta molto la squadra in fase di non possesso. Manca soltanto in fase di conclusione, un simile sforzo non aiuta dal punto di vista della finalizzazione.

Murilo 6.5 - Un paio di buone giocate, soprattutto nel primo tempo. Illumina e serve assist, tra le linee non dà mai punti di riferimento. (Dal 70' Kupisz 6 - Entra molto bene in campo, dando una mano a tutto il reparto).