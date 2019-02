Le pagelle del Livorno - Diamanti lotta, la difesa non regge

Risultato finale: Spezia-Livorno 3-0

Zima 6 - Non ha responsabilità sulle tre reti che fanno sprofondare il Livorno. Sul primo gol compie un miracolo su Okereke, ma è costretto ad arrendersi alla ribattuta di Maggiore. Accorto in uscita.

Bogdan 5 - Tiene botta per buona parte della gara, ma anche lui cala a picco nel finale travolgente dei liguri. Da Cruz scherza con lui e manda in rete Pierini per il due a zero che taglia le gambe agli amaranto.

Di Gennaro 5,5 - Non è esente da colpe e stecca qualche movimento anche lui. Prova a non perdersi d'animo a sbroglia qualche circostanza pericolosa, vedasi ad esempio il rammendo salvifico su Okereke, in procinto di involarsi verso la porta di Zima.

Gonnelli 5 - Patisce i tre leggeri del tridente spezzino e va in difficoltà in più di una circostanza. È lui a tenere in gioco Okereke sull'azione capitalizzata da Maggiore, che insacca il più agevole dei tap-in.

Kupisz 4,5 - Alla sostanziale pochezza in fase d'attacco si aggiunge la marcatura difettosa su Pierini, che gli prende il tempo e fa due a zero. Serata da archiviare al più presto, abbandona il terreno di gioco al minuto settantanove. (Dal 79' Giannetti s.v.).

Agazzi 5,5 - In intercetto fa il suo e inibisce in alcuni frangenti la verve offensiva spesso pressante dello Spezia. Meno efficace in palleggio, ma è questione di caratteristiche. Sparisce nel finale, in cui i toscani vanno al tappeto.

Salzano 5 - Mossa a sorpresa di Breda, che lo schiera sulla trequarti al fianco di Diamanti per garantire maggiore rifornimento a Raicevic. Non aggiunge nulla in transizione e non lega con il resto dell'attacco. Richiamato alla base dopo cinquantasei minuti. (Dal 56' Dumitru 5,5 - Nessun lampo dopo l'ingresso).

Luci 5 - Esibisce pochissimo in una serata in cui è inghiottito dal pimpante centrocampo degli Aquilotti. Lavora pochi palloni e commette qualche errore. Non trova modo di opporsi alle incursioni sistematiche delle due mezzali opposte.

Fazzi 5,5 - Perde ritmo dopo un avvio che promette bene. Pronti via e lancia Raicevic con un gran filtrante sulla destra. L'esiguo apporto in fase d'attacco si giustifica alla luce della preoccupazione destata dalle iniziative di Da Cruz, che lo costringe agli straordinari. (Dal 67' Porcino 5,5 - Combina poco e rimedia un giallo).

Diamanti 6 - Nel marasma generale è l'unico a mettere ordine e pulizia di gioco nelle fila amaranto. Rifinisce con il contagiri per Raicevic, che s'incarta a pochi passi da Lamanna. Si sbatte nel secondo tempo, senza successo.

Raicevic 5 - Gravita - quantomeno nelle intenzioni - su tutto il fronte offensivo, provando a dettare sempre la migliore soluzione di passaggio al partner Diamanti. Spreca due chance che potevano avere miglior sorte nel primo tempo: prima calcia addosso a Lamanna, poi si fa rimontare da Crivello.