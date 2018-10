Le pagelle del Livorno - Fazzi ingenuo. Solo un rigore batte super-Mazzoni

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Mazzoni 7 - Il Benevento riesce a batterlo solo con un calcio di rigore. Per il resto prende tutto, proprio al marcatore Coda, che quando lo sfida con tentativi di testa o da fuori resta sempre a bocca asciutta perché il portiere del Livorno abbassa la saracinesca. Non è perfetto stilisticamente, ma il passivo poteva sicuramente essere più ampio se non fosse stato per lui.

Di Gennaro 6 - Tiene bene la linea, ci presta molta attenzione lasciando spesso gli attaccanti avversari in fuorigioco.

Dainelli 5,5 - Per vedere un suo strafalcione bisogna attendere il finale di partita, quando liscia il pallone e lancia in porta Improta. Per tutta la gara invece fa sentire la sua presenza e quanto sia importante il suo ritorno.

Albertazzi 6 - Impreciso nei lanci, ma difensivamente è buona la sua prestazione. Alta concentrazione, rischia poco.

Maicon 5 - Più nervoso che altro, quando spinge nel primo tempo tarda nei rientri, tant'è che nella ripresa, forse su richiesta di Lucarelli, non supporta più l'azione in fase offensiva.

Valiani 6 - Come al solito corre tanto, partecipando ad entrambe le fasi di gioco. Sufficiente la sua prova.

Bruno 6 - Qualità e quantità in mediana. Nato a Benevento, sente particolarmente la partita, gioca bene ed esce tra gli applausi. Dal 76' Agazzi s.v.

Rocca 6,5 - Fa tanta legna, in fase di copertura è molto attento nei contrasti, va anche vicino al gol nel finale.

Fazzi 5 - Nel primo tempo sale più spesso, ma commette qualche errore tecnico di troppo. Poi gli si spegne il cervello per un secondo quando, in area, si aggrappa palesemente al braccio di Insigne e causa il calcio di rigore che sblocca la partita. Dal 64' Raicevic 6 - Gli basta un minuto per rendersi pericoloso. Buon impatto.

Diamanti 5,5 - Ha la qualità per cambiare la partita con una giocata e stasera lo fa solo intuire. Si accende a tratti, quando lo fa si capisce che ha mezzi diversi dagli altri.

Giannetti 5 - Buon lavoro in fase di pressione ma null'altro. Un attaccante deve rendersi pericoloso e lui, pur quando viene supportato bene, non crea neanche mezzo brivido. Evanescente e superficiale negli inserimenti. Dall'81' Kozak s.v.