Le pagelle del Livorno - Giannetti decisivo, Zima reattivo

Risultato finale: Livorno-Carpi 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zima 6.5 - Una bella parata, ma notevole su Marsura nel primo tempo. Sempre reattivo anche nella ripresa.

Di Gennaro 6.5 - In difficoltà su Marsura, deve ricorrere alla maniere forti per bloccarlo (in coppia con Valiani). Meglio nella ripresa dove si fa vedere anche in avanti.

Dainelli 6.5 - Sfiora il gol nel primo tempo, guida con la solita esperienza il reparto.

Boben 6 - Non sempre è lucido negli interventi, ma sopperisce con il vigore fisico. Sale alla distanza.

Valiani 6.5 - Si fa vedere al tiro, ma non è fortunato. Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso.

Agazzi 6 - Con Luci tiene botta al centrocampo del Carpi. Tanti palloni recuperati, nella ripresa sfiora anche il gol. Brutto l'errore nel finale, ma detto anche dalla stanchezza. (dall'82' Rocca s.v.- )

Luci 6.5 - Rilancia l'azione appena può, va a fiammate nel primo tempo. Più continuo nella ripresa.

Porcino 6 - Ci prova più di una volta a spingere sulla fascia: coglie la traversa nel primo tempo.

Diamanti 6.5 Dal suo sinistro c'è sempre da preoccuparsi. Sfiora il gol, offre un bel assist a Raicevic. 36 anni e non sentirli, peccato per l'ammonizione nel finale. Diffidato salterà l'ultima giornata. (dall'87' Gori s.v.- )

Giannetti 7 - Si fa vedere poco nel primo tempo. Poi nella ripresa timbra il cartellino! (secondo gol di fila) che vale tantissimo. (dal 65' Murilo 6 - Tiene alta la squadra.)

Raicevic 6.5 - Fa a sportellate con la difesa avversaria. Non si risparmia, encomiabile nel lavoro. Bella la sponda per il gol di Giannetti.