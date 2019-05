Le pagelle del Livorno - Giannetti incontenibile, male solo Gasbarro

Fonte: Arturo Minervini

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Zima 6 - Non sempre impeccabili, ma in due occasioni salva il Livorno con le sue parate. Potrebbe far meglio sull'uscita in occasione del gol di Laribi.

Di Gennaro 6,5 - Tiene bene, spesso va in anticipo e fa sentire la sua presenza anche sulle palle alte.

Dainelli 6 - Il leader della difesa, la guida e ha sempre la posizione giusta, consapevole di non poter usufruire di chissà quali doti atletiche vista l'età.

Boben 5,5 - Troppo irruento fin dall'inizio. Rischia più volte il giallo, ma tutto sommato se la cava.

Valiani 6,5 - Un paio di percussioni niente male. Dopo un avvio stentato, prende confidenza col terreno di gioco ed entra sempre più in partita.

Agazzi 6 - Si destreggia bene in mediana, cercando di far sentire il suo apporto sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Rocca 6,5 - Si destreggia bene sulla destra, comincia subito con un paio di cross insidiosi, che danno il la a buone palle gol per il Livorno.

Gasbarro 5 - Suo l'errore in occasione della rete di Laribi, quando fa sbattere il pallone sull'ex Sassuolo in fase di disimpegno.

Murilo 6,5 - Si muove tanto sulla trequarti, combina con gli attaccanti e alla fine la rete decisiva è la sua: furbesca, tra Silvestri e Dawidowicz.

Giannetti 7 - Il migliore in campo fin dall'inizio. Attacca, attacca e non si ferma davvero mai. Prima un palo, poi il gol. Poi tanta lotta.

Raicevic 7 - Come il compagno, stesso lavoro, stesso numero di gol. Gli manca il palo, altrimenti sarebbe considerato il migliore a pari merito.