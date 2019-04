Le pagelle del Livorno - Gori e Zima svettano su tutti

Risultato finale: Foggia-Livorno 2-2

Zima 7.5 - Con Leali è il protagonista della gara: due interventi importanti e il rigore parato a Mazzeo.

Gonnelli 5.5 - Non convince, troppo macchinoso e poco reattivo in difesa, sfiora il gol su calcio d'angolo.

Di Gennaro 5.5 - Cerca di tenere a bada le punte avversarie, ma non sempre con efficacia. L'impegno non manca. Sfortunato nell'autorete.

Boben 5.5 - Parte bene, attento e concentrato, poi anche lui quando il Foggia attcca sulle fasce va in crissi.

Kupisz 6 - Ci mette buona volontà, ma non sempre perfetto. Si mette in evidenza soprattutto nella ripresa.

Agazzi 5.5 - Decisamente sotto tono. Convince poco nella prima parte, meglio nella ripresa.

Rocca 5.5 - Non convince dopo 45' e Breda lo cambia per scelta tecnica. (Dal 46' Murilo 6 - Sfiora il gol, si fa ammonire, vivacizza l'attacco.

Luci 5.5 - Primo tempo discreto, si fa vedere anche al tiro. Secondo tempo positivo fino all'ingenuità del rigore che poteva costare caro.

Eguelfi 6 - Poteva far di più, ma si fa vedere solo nella seconda parte, più ombre che luci. Sufficiente in fase di non possesso.

Diamanti 7 - L'anima del Livorno, conclude dalla distanza, pressa appena può. Nella ripresa guida alla riscossa con due assist vincenti. (Dall'87' Giannetti 5 - Ha il tempo per sbagliare dal dischetto. Imperdonabile errore. )

Raicevic 5.5 - Usa il fisico per mettere in difficoltà il Foggia. Ci riesce solo parzialmente. (Dal 62' Gori 8 - Una furia, segna una doppietta da grande attaccante. In particolare il primo merita più di un replay.)