Le pagelle del Livorno - Luci guerriero. Plizzari mette la firma

Risultato finale: Livorno-Empoli 1-1

Plizzarri 7 - Mette la firma sul punto guadagnato con almeno due parate decisive. Sempre sicuro sulle punizioni tagliate di Balkovec, nulla può sulla zampata da due passi di Mancuso.

Del Prato 6 - Il tuttofare del Livorno viene schierato da terzino destro e anche lì non sfigura. Prezioso sia in copertura che in fase di spinta.

Di Gennaro 6 - Qualche piccola sbavatura che macchia una prestazione comunque sufficiente.

Boben 5,5 - Gioca probabilmente meglio di Di Gennaro, con un paio di chiusure degne di note. Sul gol dell'Empoli però si addormenta un po' e si lascia superare dal pallone poi messo in rete da Mancuso: mezzo punto in meno per questo.

Porcino 6 - Partita ordinata, senza particolari squilli.

Luci 6 - Il capitano del Livorno guerreggia a centrocampo dall'inizio al momento in cui viene sostituito. Partita da duro (dal 75' Viviani 5,5 - Entra, corre poco e anche se smista un paio di buoni palloni si fa ammonire per un fallo evitabile)

Rocca 5,5 - Frattesi e Ricci vanno il doppio e lui questo lo soffre. Si vede con un buon sinistro messo in corner da Brignoli, poi più nulla.

Agazzi 6 - Mette fisico e corsa a disposizione della squadra, facendosi trovare in tutte le zone del campo.

Marras 7 - Spina nel fianco costante per la difesa empolese. L'asse con Braken funziona a meraviglia e aggiunge alla sua grande prestazione anche il gol su rigore.

Braken 6,5 - Le sue sponde e i suoi falli guadagnati permettono al Livorno di uscire spesso e volentieri palla al piede da situazioni non semplice. Gli manca solo il gol per coronare l'ottima prova (dall'87' Pallecchi - s.v.)

Marsura 6,5 - Ha il merito di guadagnarsi il rigore con un ottimo inserimento. Il suo ritorno per Tramezzani è fondamentale, anche se può dare di più (dal 66' Raicevic 6 - Entra e si fa subito vedere con un paio di sgroppate che per poco non portano ad un gol decisivo).