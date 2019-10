Le pagelle del Livorno - Luci il migliore, difesa disattenta

Risultato finale: Livorno-Chievo 3-4

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Plizzari 5 - Un paio di errori sui gol clivensi. Da rivedere.

Boben 5.5 - Primo tempo perfetto, crolla nel secondo come tutti i compagni.

Di Gennaro 5 - Da un suo errore comincia la rimonta clivense. Dopo quell'errore esce dalla partita.

Bogdan 5 - Suo il fallo da rigore su Djordjevic che consente al Chievo di pareggiare. Ingenuo.

Del Prato 6 - Spinge e difende con raziocinio. Purtroppo non basta per portare a casa punti.

Luci 6.5 - Energia e qualità in mezzo al campo. Esce applauditissimo. (dal 75' Morganella s.v.)

Agazzi 5.5 - Come tutta la squadra vive due partite in una. Bene il primo tempo, molto male la ripresa.

Porcino 6 - Buona la sua partita specialmente nei primi 45'. Poi anche lui cala nel finale.

Marras 6.5 - Primo tempo quasi perfetto, nella ripresa è uno dei pochi a salvarsi.

Raicevic 5.5 - Si impegna per la squadra anche se manca in fase conclusiva. (dal 62' Braken 5 - Non incide quando entra in campo)

Marsura 6 - Primo tempo da grande giocatore, ripresa negativa ed espulsione ingenua.