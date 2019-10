Le pagelle del Livorno - male Braken, Marsura propositivo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Zima 6,5 - Risponde ogni qual volta può farlo, nulla può sul gol di Proia. Buona, comunque, la prestazione.

Boben 6 - Deve non far rimpiangere Bogdan, e lo fa bene: ottimo in fase di copertura, con discrete diagonali da parte dello sloveno.

Di Gennaro 5,5 - Forse il meno sicuro del trio difensivo: ben coperto dai compagni di reparto, ma pecca un po' in sicurezza.

Gonnelli 6,5 - Stoico: si fa male due volte, ma torna in campo per provare ad aiutare i suoi. Fa bene, a tratti molto bene quest'oggi, non ha colpe sul gol subito.

Morganella 6 - Spinge, crossa e conclude: fa tanto quest'oggi lo svizzero, irreprensibile dal punto di vista della buona volontà.

Dal 79' Raicevic sv

Del Prato 5 - Non si vede praticamente mai: gara anonima del centrocampista, che è il meno incisivo di tutto il reparto.

Rocca 5,5 - Un po' meglio rispetto al compagno di reparto il giovane scuola Inter, che si fa anche vedere dalle parti di Paleari ma senza rendersi pericoloso.

Porcino 6,5 - Spinge tanto, davvero tanto ed ha anche l'occasione per pareggiare nel recupero: soltanto un prodigioso Paleari gli dice di no.

Agazzi 5 - Sulla trequarti non si fa vedere quasi mai: lascia troppo soli gli attaccanti, venendo sostituito a ripresa inoltrata.

Dal 72' Viviani 5 - Si vede solo una volta, su punizione, ma al posto di centrare la porta colpisce in pieno un avversario al volto mandandolo KO. Resterà l'unico acuto dei 18 più recupero giocati. Rientro importante, comunque, per Breda.

Braken 5 - Fa sponde, prova a far salire la squadra, ma ha sulla coscienza il possibile 1-0 dei suoi sparando su Paleari.



Marsura 6 - Più dinamico e propositivo del compagno di reparto: si decentra, crossa e prova a creare, ma i suoi non lo assecondano più di tanto.

Dal 65' Marras 5,5 - Si vede poco, non mettendo la stessa apprensione del compagno sostituito ai difensori del Cittadella.