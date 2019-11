Le pagelle del Livorno - Male quasi tutti. Bene solo Mazzeo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Livorno-Trapani 1-2

Zima 5,5 - Non commette nessun errore grave ma nelle respinte non è mai perfetto. E da una di queste nasce il secondo gol di Pettinari.

Del Prato 6 - Il giovane terzino offre costante spinta sulla destra e copre bene gli spazi. Peccato per i pochi cross messi in mezzo.

Boben 5,5 - Sbaglia poco ed è spesso attento. Se il Livorno prende due gol in un tempo, però, la colpa non può che essere anche sua. Nel secondo tempo registra meglio l'attacco ospite e non viene mai messo in difficoltà. Nel finale prende un giallo per fermare un contropiede di Colpani.

Gonnelli 5 - Si addormenta sulla respinta di Zima che propizia il secondo gol di Pettinari. Il centrale appare spesso in difficoltà su Pettinari. Meglio la marcatura su Evacuo.

Porcino 5,5 - Carnesecchi gli nega un gran gol nel primo tempo, poi è lui ad andare con un po' troppa leggerezza su Pettinari in occasione del primo

gol ospite. Per il resto dai suoi piedi partono numerosi cross non sfruttati a dovere da Raicevic.

Viviani 5,5 - I piedi e le geometrie sono sempre notevoli ma fisicamente è ancora troppo indietro. Non regge il ritmo della partita (dal 45' Mazzeo 6,5 - Entra e mette il pallone al sette dopo 2 minuti. Poi scompare un po' anche lui, ma chiedergli di più in una situazione del genere era difficile).

Luci 5 - Il capitano del Livorno ci mette la personalità ma non il fisico. I centrocampista avversari vanno il doppio. (dall'85' Ricci - s.v.)

Agazzi 5,5 - Quanto meno corre molto e svaria su tutto il campo. Impreciso in molti passaggi.

Marsura 6 - Ci prova soprattutto nel secondo tempo dopo un primo tempo sottotono. Nel finale è soprattutto lui a suonare la carica ma non riesce ad incidere.

Raicevic 5 - Sbaglia praticamente tutto e si mangia anche un gol piuttosto semplice di testa. Non riesce neanche a fare bene da sponda per i propri compagni: partita negativa. (dal 78' Pallecchi - s.v.)

Marras 5,5 - Con Marsura ci prova anche lui nel finale ma guadagna solo qualche fallo non sfruttato poi dai suoi. Troppo poco per meritare la sufficienza.