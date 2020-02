vedi letture

Le pagelle del Livorno - male quasi tutti, Ferrari si impegna

Plizzari 5,5 - Può davvero poco su i gol, ma con un passivo del genere è comunque difficile arrivare ad una sufficienza.

Del Prato 5,5 - Ci prova anche a spingere, ma i suoi sono davvero poco collaborativi oggi.



Silvestre 6 - Paradossalmente non fa male, a dispetto del passivo. Copre come può e salva anche su qualche circostanza.

Bogdan 5 - La traversa colpita nel secondo tempo è pregievole, ma sbaglia tanto sul fronte difensivo.



Porcino 5 - Si vede poco, crossa ancora meno e anche in maniera imprecisa.

Luci 6 - Cuore da capitano, prova a suonare la carica ma i suoi compagni oggi non sono mai entrati in campo.

Agazzi 4 - Gioca male, esagera con le parole e si fa espellere: gara da dimenticare, insomma.

Marras 6 - Ci mette tanta, tantissima buona volontà ed è quello che va più volte vicino a qualcosa di simile al gol.

L. Rizzo 6 - Esce in maniera immeritata ad inizio ripresa, nonostante fosse tra i più pericolosi del Livorno.

Dal 46' Di Gennaro 6 - Si sistema in difesa e non rischia mai, date le poche occasioni degli ospiti nella ripresa.

Murilo 4,5 - Gara imbarazzante, non tocca un pallone degno di nota e non si vede praticamente mai.

Dal 57' Brignola 5,5 - Era difficile far peggio di chi lo aveva preceduto, il giallo conquistato quasi subito però si fa sentire.

Braken 4,5 - Lo specchio della partita odierna del Livorno: inconcludente, perennemente fuori posizione e sempre impreciso. Fuori luogo, a tratti, quest'oggi.

Dal 46' Ferrari 6 - Si batte, nonostante i pochi spunti, dimostrando parecchia voglia di fare.