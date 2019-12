Le pagelle del Livorno - Marras è vivace, un solo squillo per Mazzeo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale

Crotone - Livorno 2-1

12' Marras (L); 23' Cuomo (C); 26' Crociata (C)

Plizzari 6 - Salva in uscita su Messias, è meno preciso sull'1-1 anche se c'è da valutare un tocco di mano di Simy. Nulla può invece sull'invenzione di Crociata: prova sufficiente.

Boben 6 - Mette in scena una sfida a suon di chili e botte al limite con il gigante Simy. Rimane invece troppo bloccato in occasione del sorpasso di Crociata, ma colleziona poi tanti salvataggi di peso.

Gonnelli 6 - Guida dal centro la retroguardia livornese, e dei tre difensori scelti da Tramezzani sembra essere quello dotato delle migliori letture. Non basta ad evitare il ko, ma non ha vere colpe.

Morelli 6 - Al debutto in stagione, non disputa una prova poi così disastrosa, evidenziando qualche difficoltà fisica giusto appena prima di uscire. Aveva anche rischiato una doppia ammonizione.

(dal 60' Del Prato 5,5 - Ci sarebbe bisogno dei suoi guizzi, delle sue accelerazioni nell'ultima mezz'ora della partita, e invece subentra in modo troppo timido).

Morganella 5,5 - Dotato di grande esperienza, oggi fatica più del previsto nel lavoro richiesto sulla fascia destra. Avanza con il contagocce, e quando lo fa si esibisce in giocate non troppo precise.

Luci 6 - Il capitano prova a dar ritmo al centrocampo del Livorno, e ci riesce, anche se solo a tratti. Illuminante il lancio con cui manda Marras verso la porta ad inizio ripresa.

Agazzi 6,5 - Fondamentale il suo recupero alto su Molina con annesso assist vincente a Marras: il gol dello 0-1 ha più di qualche merito da parte sua. Finché rimane in campo dà sempre tutto.

(dal 78' Pallecchi s.v.)

Porcino 6 - Meglio lui rispetto a Morganella. Riesce a far meglio lo stantuffo sulla corsia, distinguendosi sia in fase propositiva, che in quella difensiva. Nulla di eccezionale, ma salva un gol già fatto di Mustacchio.

Rocca 5,5 - Tra i titolari a sorpresa, si muove qualche metro più avanti, provando a far da congiuntura tra mediana e attacco. In realtà però lo si vede poco coinvolto nel vivo del match.

(dal 60' Braken 5,5 - L'olandese non entra bene nel match, e lo si ricorda solo per un gol annullato (l'arbitro aveva fischiato da tempo) e per aver rischiato di far seriamente male a Cordaz).

Marras 7 - Torna in campo, e ricorda quanto si sentisse la sua assenza. Vivace, attacca spesso gli spazi in profondità ed è lui ad aprire le danze con il gol del vantaggio labronico. Poi è pure l'ultimo a mollare.

Mazzeo 5,5 - Nel primo tempo prova ad insidiare Cordaz con una bella volée, ma trova il portiere ospite attento. Di fatto è il suo unico vero squillo nei novanta minuti più recupero giocati allo Scida.