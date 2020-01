Le pagelle del Livorno - Marras illude, Plizzari sbaglia sul più bello

Risultato finale: Livorno-Entella 4-4

Plizzari 4.5: per pochissimo non respinge il rigore di Schenetti, incolpevole sulla rete di Poli. Rovina tutto sbagliando i tempi di uscita su Pellizzer.

Del Prato 5.5: ottimo primo tempo, poi entra Mazzitelli e inizia a creare scompiglio anche dalla sua parte.

Bogdan 6: stringe i denti nel finale, quando c’è da soffrire. Non è esente da colpe nel salire male sull’ultimo pallone della sfida, quello del 4-4.

Boben 5.5: abbassa per un attimo la concentrazione, quando si fa saltare da Settembrini ed è costretto a stenderlo in area. Anche lui va in confusione nel finale.

Porcino 6: gran cross per Braken, fa su e giù per la fascia mancina per tutta la gara.

Luci 6.5: tantissima quantità in mezzo al campo, lucido nel mantenere la calma quando gli animi cominciano a scaldarsi.

Agazzi 6: sbaglia pochi palloni, tenta sempre la giocata più semplice e per questo è efficace.

Rocca 6.5: è freddissimo dal dischetto, spiazzando Contini e non rischiando con un tiro centrale.

Marras 7.5: è indemoniato, dal primo all’ultimo minuto. Al 92’ fa esplodere il Picchi con il 4-3, reso però vano dal pareggio in extremis dell’Entella.

Braken 6.5: bel movimento e gran gol per il raddoppio, poi si divora la doppietta personale dimostrando di dover ancora migliorare in freddezza (dall’83 Gasbarro sv).

Murilo 7: un’ora abbondante ad altissimi ritmi per il brasiliano, che trova il primo gol con il Livorno ed è devastante quando prende palla (dal 70’ Raicevic 5.5: aveva il compito di far salire la squadra difendendo palla e conquistando falli, non riesce a farlo).