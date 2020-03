Le pagelle del Livorno - Marras scheggia impazzita, gioia Del Prato

Risultato finale: Livorno-Frosinone 2-2

Plizzari 6,5 - Si oppone ai tentativi timidi di Citro e Ariaudo, ma non può nulla sul destro a botta sicura del numero nove. Rohdén lo batte con un destro di controbalzo, ma il montante lo grazia. Spiazzato dal penalty di Dionisi, nel finale è reattivo ancora su Rohdén.

Di Gennaro 6,5 - Pochi errori in una serata in cui basterebbe una minima distrazione per perdere la bussola. Colto di sorpresa sulla rete di Citro, ma era inevitabile: la carambola da cui ha origine il gol è completamente frutto del caso.

Silvestre 6,5 - Vero che la difesa incassa due reti, ma che se sviscerate rendono più giustizia al lavoro della difesa: qualche dubbio sul rigore, fortuita la zampata di Citro. Lui ci mette esperienza e guida il terzetto.

Bogdan 6,5 - Opera sottotraccia, ma è ugualmente efficace. Patisce un paio di incursioni di Zampano e poco altro. Si coordina bene con Di Gennaro e Silvestre, sorvegliando le zone di sua competenza.

Del Prato 6,5 - Il primo tempo passa in cavalleria senza particolari acuti, costellato qua e là da errori tecnici stilisticamente poco apprezzabili. Poco dopo l'intervallo, però, scuote il match: opportunista sul tocco di Agazzi, infila un tap-in agevole e sigla il due a uno.

Agazzi 7 - Pugnace e testardo sul due a uno dei toscani: scippa il pallone a Maiello, salta secco Brighenti e serve nell'area piccola Del Prato, che non può sbagliare. Corre per quattro: incontenibile, a tratti.

Awua 6 - In crescendo, dopo una prima frazione non indimenticabile. Dinamismo esaltato quando il gioco si sporca, facendosi più frammentato. Sbaglia qualche scelta, ma si batte nella doppia fase.

Porcino 5 - Diverse corse a vuoto e poca sostanza nella prima metà. Quantomeno garantisce quantità, anche se rischia su un brutto errore in uscita che per poco non propizia la rete dei ciociari. (Dal 46' Seck 5 - L'intervento da rigore è al limite della regolarità, ma ugualmente evitabile. Prova a riscattarsi con un bolide messo in corner da Bardi).

Marras 7 - Scheggia impazzita che moltiplica le difficoltà per la difesa opposta, togliendole i riferimenti. Lo si trova in tutte le posizioni della trequarti, tavolta anche in veste di play. Assist vellutato per Ferrari, che di testa fa uno a zero. (Dall'82' Brignola s.v.).

Marsura 6 - Dei tre in attacco, nel primo tempo, sembra quello meno coinvolto. I compagni lo cercano, specie Marras, ma non trova i giusti accorgimenti per incidere. Più in palla dopo l'intervallo.

Ferrari 7 - Nel gol del vantaggio c'è molto del suo repertorio: difende palla di mestiere, smista per Marras e si posiziona a centro area. Al resto ci pensa il numero sette, che gli serve un cioccolatino soltanto da spingere in porta, con una buona dose di freddezza. (Dall'81' Braken s.v.).