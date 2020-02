Le pagelle del Livorno - Marras straripante, male Boben e Porcino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Plizzari 5.5 - Primo tempo tutt'altro che eccellente per il giovane di scuola Milan, che migliora col passare dei minuti prendendosi ripetutamente la scena nella seconda metà di gara grazie a numerosi interventi salva-risultato. Molto spesso impreciso nelle uscite.

Boben 4.5 - E' in confusione fin dalle prime battute. L'ex Rostov non riesce ad imporsi sulle accelerazioni del Pordenone, dimostrando di soffrire in particolare nell'uno contro uno con Ciurria. (Dal 46' Del Prato 6.5 - Il suo ingresso contribuisce a dare maggior fluidità alla manovra amaranto: secondo tempo giocato ad alto livello dal calciatore di proprietà dell'Atalanta)

Silvestre 5.5 - Appena arrivato a Livorno, non ha ancora ben chiaro l'assetto di gioco e si vede che non c'è ancora intesa con i compagni. Al 26' tocca di mano in area, ma l'arbitro non vede e non concede dunque il rigore. Col tempo potrà sicuramente crescere.

Bogdan 6.5 - Segna un gol "pesante", dimostrandosi molto lucido nell'accorgersi dell'uscita non impeccabile di Di Gregorio.

Murilo 5.5 - Le ripartenze non sono il suo forte: prova spesso ad involarsi in velocità sulla corsia o a crossare verso i compagni, senza mai riuscire ad offrire palloni giocabili. (Dal 76' Seck s.v.)

Luci 6.5 - Il palo colpito dal capitano amaranto trema ancora: prestazione più che sufficiente per quello che è l'"uomo in più" del Livorno. Breda non può far altro che affidarsi alla sua esperienza.

Agazzi 5.5 - Non riesce a resistere ad un livello al di sopra del normale per tutti i novanta minuti: parte forte, poi cala col passare del tempo fino a quasi scomparire dalle azioni orchestrate dalla sua squadra.

Porcino 4.5 - Un gol è arrivato dalla sua zona di competenza, che non ha controllato a dovere contro una squadra con la quale un solo errore può costare carissimo. Mai pericoloso sulla corsia di sinistra.

Rizzo L. 6 - Schierato a sorpresa da Breda, si disimpegna nel modo giusto, pur senza brillare. Nonostante un lungo periodo di assenza, dimostra buona intesa con la squadra. (Dal 57' Rocca 6 - Buona partita, una sicurezza in fase di contenimento)

Marras 8 - E' sempre il "solito": corre in ogni parte del campo, aiutando anche in difesa quando necessario. Tanto per cambiare segna un altro gol, a testimonianza dello straordinario momento di forma: il numero 32 è incontenibile per il Pordenone. Non si arrende mai, chiudendo la sfida coi crampi.

Braken 6 - La scena, in attacco, se la prende Marras, ma è il ventiseienne olandese ad offrire proprio al compagno di reparto il pallone per il momentaneo vantaggio ospite.