Le pagelle del Livorno - Marsura imprendibile, Di Gennaro sfortunato

Livorno-Salernitana 2-3

Davide Marsura

© foto di Andrea Rosito

Zima 5,5 – Poco impegnato, quando non può arrivarci lui ci pensano, almeno in due occasioni, i suoi compagni. L’incornata di Migliorini era difficilmente neutralizzabile, nulla da fare sull'autorete, ma in occasione del terzo gol poteva uscire e smanacciare.



Di Gennaro 5,5 – Prova attenta del centrale di Breda, che a volta va in difficoltà contro la fisicità di Djuric, ma riesce a tenere a bada il bosniaco. Si rende però protagonista di uno sfortunato autogol-



Bogdan 6 – Dal suo lato Cicerelli è una minaccia costante e i suoi affondi gli creano non pochi grattacapi, ma tampona come può.

Boben 6 – Concede poco dal suo lato, stringendo spesso al centro per dar man forte a Di Gennaro.

Del Prato 6,5 – Intraprendente nel primo tempo, è dal suo traversone che nasce il gol di Marsura. Prova di personalità del giovane prodotto del vivaio atalantino.

Luci 6 – Solita eleganza in mezzo al campo, dispensa palloni intelligenti per i compagni e non smette mai di lottare. Gudagna un giallo evitabile che limita la sua prestazione. Dal 67' D'Angelo sv

Agazzi 5,5 – Prova a tutto campo del centrocampista amaranto, che tocca tanti palloni. Non riesce però a pungere con i suoi inserimenti.

Porcino 6 – Sforna traversoni a ripetizione per i compagni, sempre con la massima precisione. Prezioso anche in copertura, salva sulla linea il tentativo a colpo sicuro di Firenze.

Marras 6,5 – Dalla sua palla geniale nasce il vantaggio labronico e serve a Raicevic la palla del raddoppio. Gran partita del numero 32. Dal 71' Stoian 5,5 - Serve alcuni palloni invitanti ai compagni, ma in pieno recupero si divora il gol del pareggio.

Raicevic 6,5 – Prova di grande sacrificio del montenegrino, che ritrova il gol dopo cinque mesi. Spende tantissimo e sfiora più volte la doppietta. Esce giustamente tra gli applausi. Dal 75' Braken 6 - Entra bene in partita, aprendo spazi per i compagni.

Marsura 7 - Semplicemente scatenato, mette a ferro e fuoco la corsia di sinistra. Dai suoi piedi arrivano un'infinità di traversoni che i compagni non riescono a sfruttare.