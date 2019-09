Le pagelle del Livorno - Marsura incisivo, Marras generoso

Risultato finale: Cosenza-Livorno 1-1

Zima 6 - Solo un eurogol di Pierini gli nega la gioia della porta inviolata. Per più di 90' sempre attento.

Bogdan 6.5 - Cresce il centrale ex Catania: duro, spigoloso, non si fa mai saltare dagli attaccanti avversari.

Di Gennaro 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo. Qualche scricchiolio sparso, ma alla fine prova positiva.

Boben 6 - Vale lo stesso discorso fatto per Di Gennaro: non sempre priva di sbavatura la sua prova, ma sostanzialmente sufficiente.

Del Prato 6 - Appena può spinge in avanti, lucido in fase di non possesso.

Agazzi 6 - Non molto appariscente, ma fa il suo dovere in mezzo al campo.

Luci 6.5 - Solito lavoro in entrambe le fasi, sfiora anche il gol nel primo tempo.

Porcino 6 - Stantuffo in mediana per più di un tempo: mette diversi cross interessanti.

Marras 6.5 - Bella gara per l'ex Trapani. La punta si muove bene tra le linee e semina il panico appena accelera. Solo il gol gli manca.

Raicevic 6 - Fa a sportellate con la difesa del Cosenza. Gara generoso, ma poco produttiva in zona gol. (dal 70' Mazzeo 6 - La musica non cambia.)

Marsura 6.5 - Il gol è notevole, giusto merito ad una prova di sostanza fatti di accelerazioni e tanta qualità. (dal 75' Murilo s.v. - )