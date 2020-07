Le pagelle del Livorno - Pallecchi e Braken vivaci, Coppola che errore

vedi letture

Risultato finale: Livorno-Spezia 0-1.

Plizzari 5,5 - Potrebbe partire prima sulla punizione calciata da Mastinu, che lo sorprende nonostante la deviazione non rilevante di Morelli. Attento sui tentativi di Gudjohnsen e Mastinu dalla distanza.

Boben 6 - Fa sentire i tacchetti quando serve, cercando di concedere il meno possibile al tridente dello Spezia.

Coppola 5 - Giganteggia letteralmente in difesa, facendo valere la propria stazza per controllare le palle alte, ma commette un errore fatale sgomitando su Gudjohnsen proprio davanti al guardalinee.

Bogdan 5,5 - Appare un po' farraginoso rispetto ai veloci inserimenti degli attaccanti bianconeri, ma per sua fortuna Gyasi non è impeccabile sotto porta.

Morelli 6 - Si abbassa spesso per dare man forte alla difesa, e con l'espulsione di Coppola arretra definitivamente. Sfortunato in occasione del vantaggio Spezia, con una deviazione che in realtà non sembra decisiva. Lotta fino alla fine.

Del Prato 5,5 - Poco in evidenza ad eccezione di qualche intervento difensivo. Dovrebbe incaricarsi della costruzione sul settore di destra, ma non emerge mai.

Luci 6 - Cerca di innescare gli attaccanti smistando palloni precisi, soprattutto all'indirizzo di Seck. Spende qualche fallo tattico ma è anche autore dell'inutile tocco di mano che causa la punizione dello 0-1. Dal 38' s.t.: Trovato n.g. - Appena una manciata di minuti nel finale.

Awua 5 - Poco nel vivo del gioco, partecipa a qualche ripartenza nel primo tempo ma non lascia il segno.

Seck 6 - Qualche iniziativa nel primo tempo, non corredata dalla necessaria precisione. Nella ripresa è più concentrato sull'interdizione, trovando in Maggiore un avversario impegnativo.

Murilo 5,5 - Prova ad accendere la luce in attacco con alcune giocate interessanti, ma si vede soltanto sporadicamente. Dal 21' s.t.: Ruggiero 5,5 - Va a tamponare a centrocampo dopo l'espulsione e l'abbassamento di Morelli.

Pallecchi 6 - Nella prima parte di gara si dimostra molto attivo sia in fase offensiva, sia quando si tratta di ripegare indietro per interrompere le azioni avversarie. Dopo lo svantaggio Filippini decide di rinforzare l'attacco con Braken. Dal 10' s.t.: Braken 6 - Si rende protagonista di alcune iniziative pericolose, ma è troppo solo là davanti, specialmente quando il Livorno rimane in inferiorità numerica.