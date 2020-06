Le pagelle del Livorno - Plizzari evita un passivo più pesante, Viviani ingenuo sul rigore

Plizzari 6 - Se alla fine del primo tempo il risultato è sullo 0-0 è anche merito suo. Effettua una grande parata sul colpo di testa di Diaw alla mezzora. Non può nulla sul rigore di Iori e sul raddoppio di Proia.

Bogdan 5,5 - Ha meno lavoro rispetto ai suoi colleghi di reparto nel primo tempo perché il Cittadella attacca prevalentemente a sinistra. Gara comunque ordinata del centrale di Filippini fino al 50’, poi si addormenta sul 2-0 di Proia.

Di Gennaro 5,5 - Annulla Rosafio e detta i tempi della retroguardia del Livorno nei primi 45 minuti, ma nella ripresa crolla anche a livello fisico pagando gli strappi di Diaw. (Dal 79’ Ruggiero - s.v.)

Boben 6 - Primo tempo perfetto, esce bene in marcatura su Diaw e in più di un’occasione lo costringe a defilarsi annullando la pericolosità del centravanti del Cittadella. Nella ripresa cala come il resto dei compagni.

Del Prato 5,5- Dal suo lato parte molto bene Benedetti, ma con il passare dei minuti riesce a trovare le giuste misure sul terzino avversario. Dà poco appoggio in fase di spinta se non a inizio secondo tempo quando serve un buon pallone ad Agazzi in area che lo spreca.

Awua 6 - Arrivato nella seconda parte di stagione, si ritaglia subito molto spazio e si capisce perché. Difficilmente perde il pallone e in progressione è imprendibile. Deve comunque migliorare nell’ultima scelta. Suo, però, l’assist nel primo tempo che Ferrari non riesce a sfruttare.

Viviani 5 - Lo stop forzato si vede, appare più lento e compassato del solito, ma la qualità almeno nei primi minuti non gli manca. Ingenuo a inizio ripresa nel commettere il fallo che concede il rigore al Cittadella. (Dal 55’ Luci 5,5 - A sorpresa parte dalla panchina, Filippini lo chiama dopo il rigore del Cittadella, ma il pressing sul centrocampo del Livorno è asfissiante e finisce anche lui imbottigliato nel traffico delle maglie gialle della squadra di Venturato)

Agazzi 5 - Non dà continuità alla sua prestazione e nella ripresa perde un tempo di gioco per calciare verso la porta facendosi comunque parare il tiro da Paleari. (Dal 62’ Rocca 5 - Fatica ad entrare in partita e nelle rare occasioni in cui il Livorno si affaccia in avanti è impreciso)

Seck 5 - Resta indietro quando il Livorno riparte e Filippini glie lo fa notare. Non riesce comunque mai a sfondare sull’out di sinistra. (Dal 79’ Marsura)

Ferrari 6 - Occasione alla mezz’ora di gioco ma è poco lucido davanti al portiere. Lotta e combatte per tutta la partita. E’ l’ultimo ad arrendersi, ma nella ripresa non gli arrivano palloni giocabili.

Mazzeo 5,5 - Si abbassa molto per cercare le sponde con i compagni, ma riesce a essere presente anche in area come quando al 33’ ha l’occasione per l’1-0 che solo Paleari gli nega. Nella ripresa paga a caro prezzo la dormita su Mora che inizia l’azione del 2-0. (Dal 62’ Braken 5,5 - Ci prova con un colpo di testa quando ormai la partita è sul 2-0 del cittadella. Unica occasione da registrare in mezz’ora di partita).