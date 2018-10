Le pagelle del Livorno - Raicevic decide, Maicon delude

Risultato finale: Livorno-Ascoli 1-0.

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Mazzoni 6.5 - Non è più un ragazzino, ma non fa rimpiangere nessuno. Bene sui palloni pericolosi, si inventa anche due uscite decisive. Nel finale salva si Frattesi con un grandissimo intervento.

Gonnelli 6.5 - Nel primo tempo compie diverse chiusure. Non lascia spazi ed è sempre attento, uno dei migliori in campo.

Dainelli 6 - Solita esperienza e qualità, concede pochissimo. Soffre soltanto quando ci sono le verticalizzazioni.

Gasbarro 6 - Con le buone e con le cattive porta a casa una buonissima partita. Si oppone come può su ogni giocata dell'Ascoli.

Maicon 5 - Non una buonissima partita, non affonda mai sulla corsia di competenza. E l'Ascoli sfonda bene dalle sue parti. (Dal 50' Pedrelli 6 - Entra bene in campo, spesso si fa vedere anche in attacco con buoni inserimenti).

Valiani 6 - Gira molto e spesso si butta negli spazi durante le manovre offensive. La sua esperienza è decisiva in quella zona del campo. (Dal 91' Agazzi s.v.).

Bruno 6 - Imposta e disfa, si fa sempre trovare molto. Nel secondo tempo recupera anche moltissimi palloni, chiudendo bene le linee di passaggio.

Rocca 6.5 - Moto perpetuo, appena può si butta nello spazio, interpretando al meglio il proprio ruolo. Con Fazzi la catena di sinistra lavora a meraviglia.

Fazzi 7 - Si inventa il cross per l'assist, ma a parte tutto ciò diventa praticamente decisivo sulla corsia di competenza.

Diamanti 7 - Una partita vivace e molto intelligente da parte sua, ovviamente la qualità diventa un fattore fondamentale in questa squadra.

Raicevic 7.5 - Due palloni giocabili: uno lo sfiora anche grazie ad un'ottima marcatura. Uno lo butta dentro, poi sfiora anche il gol dell'anno. Un attaccante completamente ritrovato. (Dal 77' Kozak 5.5 - Sciupa un paio di occasioni, deve essere più cattivo in zona gol).