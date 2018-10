Le pagelle del Livorno - Raicevic-Maiorino non pungono, si salva Mazzoni

Risultato finale: Salernitana-Livorno 3-1

Mazzoni 6,5 - Sorpreso dal destro in mischia di Bocalon sul primo centro campano, poche responsabilità anche sul secondo (imprendibile) e terzo gol. Quando la gara è riaperta tiene a galla i suoi con tre guizzi super.

Gonnelli 5,5 - Il primo timbro di Bocalon ha origine da una svista corale di cui condivide le colpe con i compagni di ventura. Qualche indecisione in una serata avversa per la linea a tre amaranto.

Di Gennaro 6,5 - Regala alla truppa di Lucarelli una breve fase di speranze rinnovate con il sigillo di testa che dimezza lo svantaggio. Anche lui non impeccabile in contenimento, è però indubbiamente più incisivo di Gonnelli e Albertazzi.

Albertazzi 5,5 - Non è protagonista di alcun errore marchiano. In linea con i compagni, la sua prova è perlopiù un susseguirsi di piccole disattenzioni che contribuiscono a spianare la strada al successo di Bocalon e soci.

Fazzi 5,5 - Più propositivo nella prima metà, quando pungola Pucino con le sue incursioni a destra. S'intende con Iachipino, che prova spesso ad innescarlo con lunghi lanci dal versante opposto. Cala nel finale, trascinato a picco dall'inerzia della partita.

Valiani 5,5 - Finisce quasi sempre per farsi carico della prima impostazione, forte di una qualità in palleggio superiore rispetto a Bruno e Rocca. Alcune stecche che fanno da cornice all'assist per il momentaneo uno a due di Di Gennaro.

Bruno 5 - È filtro ed equilibratore della mediana amaranto, ma non convince. Affida la regia a compagni più attrezzati, si sgancia in non possesso agendo quasi da difensore aggiunto, anche se non sempre è efficace quando prova ad interdire. Sostituito nel finale da Kozak. (Dal 78' Kozak s.v.).

Rocca 5,5 - Complicato trovare margine di manovra in una zona centrale intasatissima. Quasi sistematicamente raddoppiato quando cerca il break, è sovente costretto a cercare l'appoggio orizzontale per il compagno più vicino. Lascia il campo al cinquantasettesimo. (Dal 57' Diamanti 6 - Prova come può a suonare la sveglia, ma non basta).

Iapichino 5,5 - Doverosa una doppia lettura sulla sua prestazione: buon lavoro in appoggio, soprattutto prima dell'intervallo. Perde forse troppo facilmente la tramontana quando l'avversario diretto (nella fattispecie Anderson) lo coinvolge in un duello individuale.

Maiorino 5 - Preferito a Diamanti in virtù di un turnover che stasera non sorride al Livorno: raccordo inesistente tra i reparti, lascia sovente isolato Raicevic. Al sessantaquattresimo rimedia un giallo quasi generoso per un rude intervento in scivolata ai danni di Di Gennaro.

Raicevic 5 - L'attenuante non trascurabile è l'apporto pressoché nullo di chi avrebbe l'onere di innescarlo. Dal canto suo, tuttavia, non si danna a sufficienza per sopperire alla sterilità offensiva dei toscani: facile preda per i tre centrali avversari, che lo accerchiano senza sosta.