Le pagelle del Livorno - super Plizzari, stecca Mazzeo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Plizzari 7 - Prestazione solidissima del portierino gioiello del settore giovanile del Milan, abile anche a disimpegnare coi piedi sui possessi difensivi alquanto pericolosi dei suoi. Il miracolo su Ciofani a tempo praticamente scaduto, poi, è da grandissimo portiere.

Gonelli 6 - Spinge tanto, mettendo parecchi cross anche pericolosi. Ottima gara del livornese doc.

Del Prato 6,5 - Si propone tantissimo davanti, facendo il centrocampista aggiunto. Gara molto positiva.



Bogdan 5,5 - Qualche incertezza di troppo, ci si aspettava magari un po' di più in copertura su Ciofani.

Gasbarro 5,5 - Spinge un po' troppo poco, oggi che viene schierato dal primo minuto al posto di Porcino. Gara non indimenticabile.

Rocca 7 - L'uomo in più dei suoi. Il 7 non è ingiustificato, considerato quanto fatto per far mantenere ai suoi il pallino del gioco per la quasi totalità della gara. Gioca a centrocampo ma è il primo difensore ed il primo attaccante dei suoi.

Dal 73' Boben sv -

Agazzi 6,5 - Ha le occasioni più nitide per andare in vantaggio, una per tempo. Sulla seconda, però, poteva fare decisamente di più.



Luci 6 - Gara solida ma non troppo appariscente per il capitano amaranto, che copre tanto ed imposta quando può.

Marras 6 - Dribbla, crossa e tira al meglio che può. Sicuramente il più costante del reparto avanzato.

Dal 63' Murilo 6,5 - Pericoloso, si inserisce tanto e va vicino al gol del vantaggio per ben due volte risultando parecchio guizzante.

Mazzeo 5 - Partita assolutamente impalpabile, la sua. Zero conclusioni pericolose verso la porta di Agazzi.

Dal 60' Raicevic 5 - In 6 minuti si fa già ammonire, facendosi comunque vedere pochissimo nella mezz'ora più recupero disputata.

Marsura 5 - Ha il demerito di non sfruttare l'uscita scellerata di Agazzi, non credendo troppo all'errore grossolano del portiere grigiorosso. Per il resto gara un po' in chiaroscuro.