Le pagelle del Livorno - Trovato a segno, Boben in difficoltà

vedi letture

Risultato finale: Livorno-Crotone 1-5

Ricci 5.5 - Non perfetto in alcune circostanze, cinque gol sul groppone, ma anche buone parate.

Marie-Sainte 5.5 - Parte bene, poi si disunisce e commete alcune sbavature.

Bogdan 5 - Il centrale difensivo fatica a contenere le azioni avversarie, svagato in più di un'occasione. (dal 46' Pecchia 5.5 Fa quello che può in gara ormai decisa).

Boben 5 - In difficoltà con Depay e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per essere travolto.

Morelli 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Trovato 6.5 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, trova il gol, ma non basta. (dal 69' Nunziatini s.v. )

Bellandi 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. (dal 46' Ruggiero 5.5 )

Awua 5.5 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Fremura 5.5 - Spinge, ma concede anche soprattutto dopo il pari del Crotone. (dal 56' Porcino 5.5 - )

Pallecchi 5 - Avrebbe l'occasione per mettersi in mostra, ma non ci riesce. (dal 77' Haoudi s.v. )

Murilo 5 - Palle perse, ci mette impegno, ma non basta.