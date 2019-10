Le pagelle del Livorno - Zima para (quasi) tutto, Morganella ingenuo

Risultato finale: Frosinone-Livorno 1-0

© foto di Federico De Luca

Zima 7 - Para un rigore, beffato da Ciano nel secondo, in generale compie altre buone parate e si conferma profilo da seguire.

Boben 5.5 - Tiene botta agli avversari nel primo tempo, in crisi nella ripresa, ingenuo in occasione del primo rigore.

Gonnelli 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo.

Bogdan 5.5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, errori assortiti, non eccelle nel tridente difensivo.

Del Prato 6 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Agazzi 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni.

Rocca 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti. (dal 77' Morganella 5 - Impatto negativo sulla gara, ingenuo in occasione del secondo rigore).

Porcino 5.5 - Buon primo tempo, in difficoltà nella ripresa con pochi guizzi sulla fascia.

Gasbarro 6 - Diligente sulla fascia, appena può si lancia e mette cross interessanti. (dal 66' Murilo 5.5 - Non punge e non lascia il segno).

Marras 6.5 - Nel primo tempo è tra i migliori, frizzante, imprevedibile. Poi cala alla distanza e non riesce più a pungere.

Mazzeo 5.5 - Non manca l'impegno, ma arrivano pochi palloni realmente giocabili. dal 58' Raicevic 6 - Fa il suo dovere, fa salire la squadra, tiene alta l'attenzione dei difensori avversari.)